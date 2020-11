Tko je Melanijina nasljednica? Bila uz Bidena nakon tragedije i nekoliko puta odbila prosidbu...

<p>Sjedinjene Američke Države dobile su novog predsjednika, <strong>Joe Bidena </strong>(77). S njim će u Bijelu kuću uskoro ući i nova Prva dama, njegova supruga <strong>Jill Biden</strong> (69). </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Jill Biden bila je i model</strong></p><p>No tko je zapravo tajanstvena profesorica iz Pennsylvanije? Iako je njezino ime već zapisano u američkoj političkoj povijesti s obzirom na to da je bila Prva 'Druga dama', Jill se godinama trudi voditi privatan život daleko od očiju javnosti. </p><p><a href="https://miss7.24sata.hr/stars/upoznaj-jill-biden-obozava-smicalice-prosidbu-je-odbila-nekoliko-puta-i-ne-namjerava-se-odreci-vlastitog-posla-33078">Pa krenimo ispočetka.</a> Jill Biden godinama je pouzdana savjetnica osam godina starijem suprugu. Očekuje se da će kao prva dama raditi na području obrazovanja i ponovno pokrenuti Udružene snage, misiju okupljanja oko vojnih obitelji koju je zajedno s Michelle Obamom inicirala 2011. </p><p>Jill je također profesorica, majka, baka i stijena koja tjera Bidena naprijed nakon tragedije koja ga je pogodila prije gotovo pet desetljeća. Dok je podizala obitelj, stekla je dvije magistarske diplome. Ima i doktorat u području obrazovanja, a sada predaje na veleučilištu u Virginiji. </p><p>Par je otad prošao njegove dvije neuspjele predsjedničke kandidature, osam potpredsjedničkih godina i smrt sina <strong>Beaua</strong> nakon bitke s rakom. </p><p>- Ona nas je osovila na noge - rekao je Biden u video poruci u kolovozu na demokratskoj konvenciji dok je opisivao koliki Jill ima utjecaj na obitelj obilježenu tragedijom. Neizmjerno je čvrsta i odana, rekao je. </p><p>Biden je postala druga dama 2009. kada je njezin suprug postao potpredsjednik u mandatu<strong> Baracka Obame</strong>. Sudjelovala je na važnim događanjima s prvom damom <strong>Michelle Obamom</strong> i izvještila se u javnim nastupima. I sad, u trećoj Bidenovoj utrci za Bijelu kuću, Jill je jedna od njegovih najučinkovitijih i najsnažnijih zamjena. </p><p>Neumorno je provodila kampanju svog supruga, obišla Iowu i New Hampshire te izborne bojišnice poput Floride i Michigana, većinom na manjim događajima. Često predstavlja svog supruga kao kandidata koji najbolje odgovara ne samo umjerenim demokratima, već i neovisnima te republikancima koji su razočarani Trumpom. U ožujku se našla u ulozi zaštitnika na događaju u Los Angelesu kada je dramatično obranila svog supruga od dvojice prosvjednika koji su nasrnuli na njega na pozornici.</p><p>U svom govoru na konvenciji iz učionice srednje škole u Wilmingtonu, gdje je predavala engleski devedesetih, istaknula je karakter, sposobnost i srce svoga supruga. Poručila je da je njezin suprug čvrst u nedaćama, a vjeruje da je to kvaliteta koja ga može povezati s milijunima američkih obitelji koje pate zbog pandemije, masovnih otpuštanja i rasnih napetosti.</p><p>Njihova ljubavna priča započela je još 1975. godine kada su se susreli na spoju na slijepo koji je organizirao Joeov brat <strong>Frank</strong>. Jill je u to vrijeme bila u procesu rastave od prvog supruga. </p><p>S obzirom na to da je već bila u jednom braku, mlada Jill nije se žurila stati pred oltar tako brzo. Zanimljivo, nekoliko puta je čak odbila Bidenovu prosidbu. No bio je uporan pa je 'ljepša polovica' nedugo nakon 'rekla da'. Par se vjenčao u krugu obitelji, a 1981. godine na svijet je došla curica <strong>Ashley. </strong></p><p>Podsjetimo, Bidenova prva supruga <strong>Neilia Hunter </strong>i jednogodišnja kći Naomi poginule su u automobilskoj nesreći 1972. kada su išle u božićni shopping, samo nekoliko tjedana nakon što je Biden prvi put izabran za senatora.</p><p>U nesreći su njihovi sinovi <strong>Beau </strong>(4) i <strong>Hunter </strong>(2) bili teško ozlijeđeni, a 30-godišnji Biden prisegnuo je za senatora pored njihovih bolničkih kreveta.</p>