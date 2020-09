Izbori u SDP-u: Tko će izvući stranku iz krize, nakon debakla na parlamentarnim izborima

Na ključna pitanja za budućnost stranke odgovaraju kandidati za predsjednika odnosno predsjednicu SDP-a: Mirela Ahmetović, Peđa Grbin, Ranko Ostojić i Željko Kolar

<p>Manje od 48 sati je do početka unutarstranačkih izbora u SDP-u. Trećina članova koji su platili članarine odnosno njih manje od 12.000 između pet kandidata birat će nasljednika<strong> Davora Bernardića</strong>, koji se nakon debakla na parlamentarnim izborima povukao s mjesta predsjednika stranke. Za njegovog nasljednika u utrci je petero kandidata: <strong>Mirela Ahmetović</strong>, <strong>Peđa Grbin</strong>, <strong>Ranko Ostojić</strong> i <strong>Željko Kolar</strong>. Peti kandidat je<strong> Marino Percan</strong> no procjene su da on u ovo utrci nema nikakve šanse. </p><p>Pred kamerama 24sata sučelit će se četvero favorita i odgovoriti zašto misle da su mogu izvući stranku iz krize, koja su im tri ključna prioriteta i u kojem roku ih planiraju provesti. Jedno od glavnih pitanja ovih unutarstranačkih izbora je i hoće li u SDP-u ponovno pobjedu odnijeti izborni inženjering te jesu li svi kandidati spremni stati iza novog predsjednika ili predsjednice. </p><p><strong>ANKETA - Tko bi trebao biti novi predsjednik SDP-a?</strong></p><p> </p>