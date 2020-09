Gost u studiju 24sata je \u017deljko Kolar, kandidat za predsjednika.

Na pitanje smatra li da mo\u017ee do pobjede u prvom krugu, Kolar je kazao da se ne smatra favoritom u utrci za predsjednika SDP-a.

- Moj cilj je da obi\u0111em \u0161to vi\u0161e op\u0107inskih i gra\u0111anskih organizacija, da razgovaram sa sve vi\u0161e strana\u010dkih kolegica i prezentiram to \u0161to nudim. Triput sam izlazio na neposredne izbore i svaki put sam pobijedio u prvom krugu. I sad je cilj je pobijediti u prvom krugu - poru\u010dio je Kolar.

- Bez obzira tko od nas postane predsjednik SDP-a, ne\u0107e se dogoditi ru\u0161enje, kao \u0161to se dogodilo s Bernardi\u0107em. Kada izaberemo novog predsjednika, onda svi moramo stati uz njega i pustiti ga da poka\u017ee \u0161to zna - komentirao je SDP-ovac \u010dinjenicu da glasati ne mogu oni \u010dlanovi koji su platili \u010dlanarine, odnosno tre\u0107ina \u010dlanova.

- To sam zagovarao prvi, da svi imaju pravo glasa, bez obzira jesu platili \u010dlanarinu ili ne. Osim kolega koji su strana\u010dki du\u017enosnici, na funkcijama. Vjerojatno \u0107e ve\u0107 sada na izbore iza\u0107i manje kolega i kolegica nego \u0161to je Bernardi\u0107 sam dobio glasova kad ga se biralo.\u00a0 Ja ne bih da netko od nas unaprijed tra\u017ei alibi za poraz - kazao je Kolar te pozvao sve kolege koji su se kandidirali za predsjednika stranke da unaprijed ka\u017eu da \u0107e se po\u0161tivati rezultati izbora, bez obzira tko pobijedio.

Na upit o navodima da je sam pla\u0107ao strana\u010dke \u010dlanarine onima koji su mu skloni, Kolar je rekao da je to uvreda.

- Ja sam kasno u\u0161ao u kampanju, kasnije nego \u0161to su se rije\u0161ile \u010dlanarine. To je u najmanju ruku nekorektno. Na glavnom odboru stranke 5700 \u010dlanova je u tom trenutku imalo pravo glasa. Nakon toga, glavni odbor daje rok od mjesec dana da se uplate \u010dlanarine da bi se moglo glasati i to onda iskoristi 6000 ljudi, a 24.000 je ostalo van toga. Kako bi to izgledalo da nas je biralo 5700 \u010dlanova? I svatko je htio aktivirati \u010dlanove, no nitko onda nije znao da \u0107u ja biti kandidat. Pa kako bih onda pla\u0107ao \u010dlanarine? - upitao je Kolar, potvrdiv\u0161i na\u0161oj novinarki da nije motivirao \u010dlanove da pla\u0107aju \u010dlanarinu da bi mogli glasati za njega.

Kazao je kako su ti navodi da je motivirao kolege da plate \u010dlanarinu jo\u0161 jedan od spinova strana\u010dkih neprijatelja.

- I zbog toga nam je tako u SDP-u. Bavimo se samim sobom i podmetanjima, sad \u0107e izlaziti la\u017eni listi\u0107i, \u0161alabahteri i sve je to dio nekog \u010dudnog politi\u010dkog folklora, umjesto da se borimo svojim idejama za bolju zajedni\u010dku budu\u0107nost - poru\u010dio je Kolar.

Podsjetimo, dio SDP-ovaca vjeruje da upravo on ima najvi\u0161e \u0161ansi preuzeti fotelju na Iblerovom trgu, jer iza njega stoje Bernardi\u0107evi ljudi.\u00a0Je li mu to teret budu\u0107i da i ni nose dio odgovornosti za stanje u kojem je SD danas, \u0161to ka\u017ee na pri\u010de da je u posljednji tren najve\u0107i broj \u010dlanarina pla\u0107en upravo u strana\u010dkim organizacijama koje su mu sklone, je li istina da je vodio gradske organizacije na oboritu ribu i \u0161kampe, kao \u0161to to tvrdi njegov protukandidat Ranko Ostoji\u0107, samo su neka od pitanja.\u00a0

Kolar je u dosada\u0161njim istupima navodio kako je stranka do\u0161la do ruba provalije te da sada trebaju biti mudri. \u017deli\u00a0smiriti tenzije i pomiriti strane.

U \u010detvrtak \u0107e se pred kamerama 24sata su\u010deliti \u010detvero kandidata za predsjednika Mirela Ahmetovi\u0107, Pe\u0111a Grbin, Ranko Ostoji\u0107 i \u017deljko Kolar.\u00a0

Peti kandidat za predsjednika SDP-a je \u010dlan pulskog Gradskog odbora SDP-a Pula Marino Percan, koji je nepoznat \u0161iroj javnosti. Procjene su da on nema \u0161anse na ovim izborima.\u00a0