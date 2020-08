Izborna strategija bjeloruskog predsjednika: Suparnike treba zatvoriti, a Rusiju optužiti...

Bjeloruski predsjednik je kako se čini odlučan pobijediti na izborima sljedeći vikend i po cijenu narušavanja odnosa sa susjednom Rusijom, uz dva glavna suparnika u zatvoru, te optužbama usmjerenim prema Rusiji.

<p><strong>Aleksandar Lukašenko</strong> (65) vodi bivšu sovjetsku republiku u istočnoj Europi, između Rusije i članice EU-a Poljske, četvrt stoljeća, tolerirajući mala neslaganja.</p><p>Rusija je do kraja sovjetskog doba bila najbliža bjeloruska saveznica.</p><p>Zatvaranje istaknutog aktivista blogera Sergeja Tihanovskoga i bivšeg bankarskog magnata Viktora Babarika uoči nedjeljnih izbora Zapad je osudio, pogotovo Europska unija, pod sumnjom da je politički motivirano. </p><p>"Izbori bi mogli naštetiti odnosima Minska i s Moskvom i sa Zapadom, upravo u razdoblju kad je zemlji zbog teškog stanja u gospodarstvu potrebna vanjska pomoć", upozorio je analitičar <strong>Artiom Šraibman</strong> u komentaru za moskovski think thank Carnegie centar.</p><p>Tihanovski je optužen za pokušaj stvaranja nereda. Babariko, s bliskim poslovnim vezama u Rusiji, optužen je za prijevaru i pronevjeru. Bjeloruske vlasti u oba slučaja pretpostavljaju da je upletena Rusija.</p><p>"Lukašenko je optužio ruske lutke na koncu za upletanje, a EU i SAD optužile su ga za uhićenje tih 'lutaka'", rekao je Šraibman. </p><p>Treći jaki potencijalni kandidat <strong>Valerij Cepkalo</strong> otišao je u Rusiju nakon vijesti da bi uskoro mogao biti uhićen.</p><p>Jedini predsjednički kandidat za kojeg se smatra da bi mogao predstavljati nerežimsku političku oporbu jest Svetlana Tihanovskaja, supruga Sergeja Tihanovskoga, kojoj je iznenađujuće dopušteno sudjelovanje na izborima.</p><p>Pobijedi li, Tihanovskaja je rekla da će iz zatvora biti oslobođeni Babariko i njezin suprug te da će omogućiti nove predsjedničke izbore s tim kandidatima.</p><p>Pukotina između Lukašenka i Rusije produbila se ranije ove godine kad je optužio rusko vodstvo za gospodarski pritisak u pokušaju da apsorbira Bjelorusiju kroz višetesetljetni sporazum o slobodnom kretanju između bliskih saveznika.</p><p>Prošli tjedan napetosti su se pogoršale jer su bjeloruske vlasti tvrdile da je skupina ruskih plaćenika uhvaćena u misiji da izvrši teroristički napad u Bjelorusiji kako bi destabilizirala zemlju uoči izbora.</p><p>Bjeloruski državni mediji rekli su da je skupina od tridesetorice muškaraca uhvaćena u hotelu pored Minska "možda povezana" sa zatvorenim političarem Tihanovskim ne objašnjavajući ništa drugo.</p><p>Slučaj je razljutio Moskvu te je glasnogovornik ruskog predsjednika pozvao bjeloruske vlasti da odmah puste uhvaćene muškarce. Rusija je objasnila da je riječ o pripadnicima privatne zaštitarske kompanije na putu u Istanbul.</p><p>Bjelorusija je rekla da su to pripadnici tajne paravojne grupe Wagner, a za nekoliko njih sumnja se da su se borili u sukobu u istočnoj Ukrajini, prema izjavi bjeloruskoga ministarstva vanjskih poslova.</p><p>Bjeloruski politički stručnjak za međunarodne poslove iz think tanka Chatman House Ryhor Astapenia rekao je da su ljudi sumnjičavi u pogledu tih optužbi.</p><p>"U Bjelorusiji u to ne vjeruje mnogo ljudi, da su ti ljudi došli u Bjelorusiju kako bi je destabilizirali", rekao je za dpa. "Mnogi su u Bjelorusiji zatvoreni na temelju lažnih optužbi", dodao je.</p><p>Astapenia spekulira da bi cijela situacija zapravo mogla koristiti Rusiji. Budući da se cijeli bjeloruski izborni sustav delegitimirao i među stanovništvom se šire neredi, moguće je da će se Lukašenko morati više osloniti na Rusiju.</p><p>"Lukašenko pruža sve što Kremlj želi", rekao je.</p><p>Drugi stručnjak za ruske poslove <strong>Mark Galeotti</strong>, ravnatelj konzultantske tvrtke Mayak Intelligence, također je izrazio sumnju u istinitost optužbi protiv skupine zatvorenih Rusa.</p><p>Galeotti smatra da se Lukašenko odlučio pretvoriti Rusiju u žrtveno janje jer bi mu bilo lakše obnoviti prethodno čvrste bilateralne odnose nego popravljati zategnute veze sa zapadnim silama.</p><p>Lukašenko može "ublažiti stvari s Putinom nakon izbora", zaključio je Galeotti.</p>