Izborne informatike ni nakon tri tjedna nema u nekim školama, čekaju odobrenja za nastavnike

Ministarstvo je do četvrtka obradilo više od 500 zahtjeva osnovnih škola za zapošljavanjem nastavnika za izbornu informatiku. Neke škole tek sad su dostavile zahtjeve, ili nisu dostavile potrebnu dokumentaciju, kažu

<p>Tri tjedna od početka školske godine, u dosta osnovnih škola još nije započela nastava izborne informatike u nižim razredima. Novi izborni predmet zbog strke s koronom ostao je pomalo u zapećku, pa je i priprema za predmet ostavljena za kraj.</p><p>- Što će biti s tom informatikom? Hoće li djeca uopće stići savladati cijelo gradivo? U školi nam kažu kako su pronašli nastavnika, no još nisu dobili odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja pa ne mogu početi s radom. A kad će? Nastava traje već tri tjedna - pita nas majka drugaša iz zagrebačke osnovne škole <strong>"Dragutina Tadijanovića"</strong>.</p><p>Kako javljaju iz Ministarstva, do četvrtka je obrađeno više od <strong>500 zahtjeva </strong>osnovnih škola za traženo povećanje opsega poslova zbog uvođenja izborne nastave informatike, ali uz navedene zahtjeve rješavaju se i zahtjevi za druga radna mjesta.</p><p> - Nažalost, nekim školama ne može se dati tražena prethodna suglasnosti dok ne dostave potrebne podatke. Isto tako, ima škola koje su tek dostavile zahtjeve te se isti rješavaju po žurnom postupku. Ukupno su odobrena 8122 sata za izvođenje nastave informatike, što je cca 406 radnih mjesta na bazi punog radnog vremena. Ministarstvo ne sudjeluje u postupku zapošljavanja u školskim ustanovama, te nemamo podatke o broju zaposlenih na određeno ili neodređeno, puno ili nepuno radno vrijeme - ističu.</p><p>Također, prema podacima koji su do četvrtka upisani u dostupne baze podatka, u šk. god. 2020./2021. u 865 od 914 osnovnih škola na radnom mjestu učitelja informatike zaposleno je 1796 osoba od kojih neke rade na nepuno radno vrijeme ili imaju radni odnos u dvije škole na određeno ili neodređeno vrijeme. Postoji mogućnost da neke škole još nisu upisale potrebne podatke, te da je taj broj onda i veći, javljaju iz Ministarstva.</p><p>Odaziv za izbornu informatiku je velik, no nismo dobili broj učenika koji su se prijavili za pohađanje predmeta.</p>