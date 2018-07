Izdali žuto upozorenje: Stiže nova grmljavina i obilna kiša...

Djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano, a od sredine dana uz dnevni razvoj oblaka lokalnih će pljuskova i grmljavine biti uglavnom na kopnu, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za utorak. Pljuskovi će biti češći u Slavoniji i Baranji, gdje mjestimične kiše može biti već i prijepodne. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro slaba i umjerena bura, a zatim umjeren jugozapadnjak i zapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom od 26 do 31 stupnja Celzijusa.

No, u srijedu se pogoršanje očekuje i u ostatku Hrvatske.

- Porast naoblake, mjestimice uz kišu te pljuskove s grmljavinom ujutro u zapadnim predjelima, a od sredine dana i u istočnoj Hrvatskoj. U Istri i Gorskom kotaru moguća obilnija oborina. Najviše sunčanog vremena te uglavnom suho bit će u Dalmaciji. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u gorskim predjelima i u Slavoniji i Baranji još u početku jugozapadni i jugoistočni - javlja DHMZ.

Na Jadranu će u srijedu zapuhati umjereno jugo i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 20 do 24 °C. Najviša dnevna od 23 do 28, u Dalmaciji i do 31 °C.

Tako je Meteoalarm za srijedu izdao žuto upozorenje za osječku, karlovačku, gospićku i riječku regiju. Žuti alarm označava se kada se očekuje potencijalno opasno vrijeme. Očekuju se izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Moguća je i obilnija oborina.

Slično vrijeme se očekuje i u četvrtak. Na kopnu i sjevernom Jadranu bit će promjenljivo oblačno mjestimice s pljuskovima i grmljavinom, a u zapadnim predjelima je moguća obilnija oborina.

Od petka se očekuje smirivanje vremena.