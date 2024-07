Izdržite još malo! Sabor radi još sutra, onda svi na ljetni odmor

U petak je posljednji radni dan saborskih zastupnika koji nakon toga idu na dvomjesečnu ljetnu stanku koja im je propisana Ustavom. A Ustav se mora poštovati pa će svi lijepo na odmor. Da se ne pregriju.

U petak će još biti glasanje o raspravljenim zakonima i kadrovskim rješenjima i pravac na odmor.

Kao što znamo, Sabor je dobio novi saziv, ali novoizabrani zastupnici nisu se baš pretrgali od rada na početku. U raspravama je bilo jedva 20-ak zastupnika, dnevno raspravljaju oko tri sata. Gdje je većina zastupnika, nitko ne zna. Pravdaju to terenom i drugim obavezama. Zbog neopravdanog izostanka sa sjednice kažnjeni su uglavnom oni koji zaborave ili ne žele poslati opravdanje. Dan neopravdanog izostanka s posla zastupnike stoji 19,91 euro, no ne oduzima im se to od plaće, nego od zastupničkog paušala, koji mjesečno dobiju u visini od 199 eura.

Na jesen, kad se vrate na posao, zastupnici neće više biti na Markovom trgu jer se zgrada Sabora obnavlja, a novo radno mjesto im je preuređeni prostor Vojnog učilišta na Črnomercu.