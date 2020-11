Izetbegović: Strahovito oružje je u rukama Bosne i Hercegovine

<p>Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA)<strong> Bakir Izetbegović</strong> kazao je u srijedu kako Bosna i Hercegovina ima na raspolaganju "strahovito oružje" pa je poručio kako bi o tome trebali razmisliti svi oni koji imaju kakve zle namjere prema toj zemlji.</p><p>Izetbegović je tijekom dana posjetio tvornicu oružja i streljiva "Binas" kod Bugojna gdje su mu demonstrirali učinkovitost nekih od njihovih proizvoda, a čelnik vladajuće bošnjačke stranke nakon toga je novinarima kazao da je impresioniran viđenim.</p><p>- Prisustvovali smo prezentaciji nove granate proizvedene u 'Binasu' u Bugojnu dometa preko dvije tisuće metara i koja puca vrlo frekventno i rafalno. Dakle, strahovito oružje u rukama Bosne i Hercegovine - kazao je Izetbegović.</p><p>Dodao je da je svaki napredak koji vojna industrija BiH učini "korak prema učvršćenju mira".</p><p>- Ovo je jedna obeshrabrujuća poruka za sve one koji eventualno imaju loše namjere u odnosu na BiH - dodao je Izetbegović oduševljen učinkom bacača granata i streljiva koje se izrađuje u Bugojnu.</p><p>Izetbegović je 2018. godine izazvao niz reakcija nakon najave da će BiH, odnosno Federacija snažnije razvijati svoju vojnu industriju "za ne daj Bože".</p><p>Predsjednik vlade Federacije BiH <strong>Fadil Novalić</strong> koji je u srijedu zajedno s Izetbegovićem posjetio bugojansku tvornicu potvrdio je da će u tom entitetu nastaviti ulagati u vojnu industriju s ciljem znatnog povećanja njezinih kapaciteta kako bi dosegnuli godišnju proizvodnju do 500 milijuna eura.</p><p>- Prodaja naoružanja raste unatoč svim vapajima da nema ratova - obrazložio je te planove Novalić.</p><p>Vojna industrija u BiH čiji su pogoni gotovo u cijelosti koncentrirani na području Federacije BiH iz godine u godinu se više izvozi, a dominiraju različite vrste streljiva.</p><p>Vrijednost izvezenog streljiva u 2019. godini bila je nešto veća od 120 milijuna eura, a ono se prodavalo u pedesetak država no najveći su kupci bile arapske zemlje poput Saudijske Arabije i Egipta.</p>