Izgladnjivao vlastitog sina (4): 'Bio sam uvjeren da nije moj...'

Socijalne radnike koji su u kolovozu prošle godine otišli u nadzor obitelji Aleksandra i Natalie Molchenko u ukrajinskom gradiću Novoukrainka dočekao je teško zamisliv užas. Djelatnici socijalne službe u obiteljskoj kući zatekli su četverogodišnjeg dječaka Vladika Molchenka, kronično pothranjenog i zaključanog u kavezu.

- Vladika smo pronašli u malenom drvenom kavezu u kutu kuće. Iz tog svojeg zatvora nije mogao vidjeti ni sobu u kojoj se nalazi. Četverogodišnji mališan imao je nešto manje od sedam kilograma, bio je prekriven vlastitim izmetom i rojem muha - izjavila je pedijatrica Ludmyla Lyashenko, koja je sudjelovala u spašavanju.

Mislio da mu to nije biološki sin

- Dijete nas je molilo da mu damo komadić kruha i vode. Mislim da je to jedina hrana koju je dobivao mjesecima - dodala je. Prema procjeni liječnika, socijalna služba došla je i spasila dječaka u zadnji čas - još nekoliko dana i Vladik bi najvjerojatnije preminuo.

Motiv za ovakvo teško zlostavljanje djeteta je jednako jeziv. Glava obitelji i otac djeteta Aleksandr Molchenko mislio je da Vladik nije njegov sin i odlučio ga je izgladnjivati - do smrti. On i njegova supruga Natalia već su imali troje djece, no Molchenko je posumnjao da je Natalia zatrudnjela s drugim muškarcem, prenosi britanski The Sun.

Međutim, DNK test potvrdio je da Molchenko zaista otac malog Vladika.

Otac djeteta policijskim je istražiteljima tvrdio da su za stanje njegovog sina krivi doktori u lokalnoj bolnici, koju su na njemu radili eksperimente dok je bio novorođenče- Primijetio sam prošle godine da gubi na težini pa sam mu kupio vitamine - kazao je. No istraga nije potkrijepila njegovu priču.

Foto: Facebook/Tergromada.nu

- Istraživanjem smo utvrdili da djetetu namjerno nisu davali hranu. Osumnjičeni Molchenko je mislio da dječak nije njegov biološki sin pa ga je izgladnjivao čekajući da umre - priopćio je medijima glasnogovornik tužiteljstva Vitaliy Dolug.

Djeca smještena u sirotište

Vladik i njegove tri sestre oduzeti su roditeljima i smješteni u sirotište. U međuvremenu, Vladik je dosegnuo težinu od 15 kilograma, tipično za dječaka njegove dobi. Njegovo zdravstveno stanje se pomalo popravlja, no posljedice dugotrajnog mučenja kojima je bio izložen vjerojatno će ostaviti trajne ožiljke na psihu djeteta.

Molchenko je optužen za pokušaj ubojstva i čeka početak suđenja u zatvoru. Njegova majka Natalia nije ništa učinila kako bi pomogla svojem djetetu, pa je tužiteljstvo protiv nje podignulo optužnicu za sudioništvo u pokušaju ubojstva.

Ako ih sud proglasi krivima, Molchenkovima će biti trajno oduzeta roditeljska prava, a ostatak života provest će iza rešetaka.