Izglasali su prijedlog proračuna za 2020. s 80 ruku vladajućih

Amandman nije dobio potreban broj glasova, izgovorio je predsjedavajući Gordan Jandroković više od 350 puta odbijajući redom sve oporbene amandmane na proračun za iduću godinu. Iz saborskih klupa se mogao čuti komentar Mire Bulja (Most).

- Ovo je sramota - kazao je Mostovac koji je pitao vladajuće znaju li o čemu su glasali. Zaradio je opomenu zbog kršenja poslovnika.

Najviše amandmana na proračun za 2020. godinu podnijeli su zastupnici Mosta i SDP-a. Prihvaćen je tek jedan amandman i to HDZ-ovaca, koji su tražili dodatnih deset milijuna kuna za Sveučilište Sjever.

Sabor je sa 80 glasova za, jednim suzdržanim glasom i 41 protiv izglasao proračun za iduću godinu.

Saborski zastupnici glasaju o amandmanima na Zakon o blagdanima. Redom se i ovaj put se odbijaju oporbeni amandmani. Onaj Zlatka Hasanbegovića i Željka Glasnovića da se 22. lipnja, Dan antifašističke borbe ukine kao praznik. protiv ovog amandmana glasalo je 105 zastupnika, dok je tek dvoje bilo za. Stevo Culej (HDZ) nije se uključio za glasanje o ovom amandmanu.

- Ovo je tužan dan i ovo je sramota za Sabor. Tu se ujedinilo lijevo i desno krilo Udbe i Narodna fronta - rekao je Glasnović koji je tražio stanku, ali mu je zahtjev odbijen jer je to pravo već iskoristio.

Nakon što odbijeni oporbeni amandmani, ali i HSLS-ov da Dan neovisnosti 25. lipnja bude praznik, a prihvaćeni oni HDZ-a od kojih je jedan nomotehnički, a drugim se "Dan donošenja Rezolucije o odcjepljenju Međimurja od mađarske države" preimenuje u "Dan sjedinjenja Međimurja s maticom zemljom Hrvatskom", zastupnici su pristupili glasovanju.

Novi kalendar blagdana izglasan je većinom od 77 glasova za, šest suzdržanih dok je 27 zastupnika bilo protiv vladinog prijedloga.

Tako ćemo od 2020. godine Dan državnosti slaviti 30. svibnja umjesto kao do sada 25. lipnja. a 18.studenog sjećat ćemo se žrtava Domovinskog rata, Vukovara i Škabrnje. Tako ćemo ubuduće Dan neovisnosti obilježavati 25. lipnja i on će biti spomendan, a ne blagdan kao i do sada. Ubuduće ćemo 8. listopada, umjesto neovisnosti, obilježavati Dan Hrvatskog sabora koji će također biti spomendan.