'Izgledalo je kao moždani udar': Bandić bio na pregledu u bolnici

'To je Milan Bandić, bit će dobro. Imao sam danas simptome kao kad sam prije 17 godina imao moždani udar, ali hvala Bogu sve je ok. Ja još uvijek imam energije za dva čovjeka', poručio je Bandić

<p>Gradonačelnik Zagreba <strong>Milan Bandić </strong>danas ujutro bio je na pregledu u KBC-u Zagreb kako bi obavio pretrage i utvrdio svoje zdravstveno stanje, javlja <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/gradonacelnik-zagreba-milan-bandic-bio-na-pregledu-u-kbc-u-zagreb---609849.html" target="_blank">Dnevnik.hr</a>.</p><p>Podsjetimo, gradonačelnik Bandić pojavio se u utorak u Sesvetama, a njegovi suradnici su ga pridržavali dok je on teturao i ljuljao se.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Bandić teturao uz suradnike:</strong></p><p>Kako nam je rekao naš sugovornik, Bandić je prije posjeta gradskom vrtu u Sesvetama bio na ručku gdje je "probao neku žesticu", a on je za Radio Sljeme rekao da je dobro i da "svatko vidi ono što želi vidjeti".</p><p>Ipak, Bandić je kasnije izjavio da mu je bilo loše iz drugog razloga. </p><p>- Jučer mi nije bilo dobro, zaboravio sam popiti tabletu za tlak. Možda sam trebao ostati doma, odradio sam koliko sam mogao i vratio se doma, popio tablete i bilo mi je dobro - objasnio je gradonačelnik Bandić. </p><p>- Nisam sklepao kotec, bilo mi je dobro nakon što sam popio lijek - rekao je Bandić i dodao da njegovi sugrađani mogu biti veseli i sretni da "gradonačelniku nije ništa". </p><p>- To je Milan Bandić, bit će dobro. Imao sam danas simptome kao kad sam prije 17 godina imao moždani udar, ali hvala Bogu sve je ok. Ja još uvijek imam energije za dva čovjeka - rekao je sinoć za Dnevnik Nove TV.</p>