Izgorio im dom: 'Morao sam birati između supruge i psa'

Malcolm i Karen Catterall izazvali su požar u svom domu u Salfordu u Velikoj Britaniji kad su ostavili lonac s graškom na laganoj vatri i otišli leći. Željeli su da njihovog sina (23) dočeka topli obrok kada dođe kući, no ostali su bez toplog doma. Lonac je na štednjaku bio bez nadzora 15-ak minuta. Kada je 23-godišnjak ušao u kuću i 'pustio propuh', sve je planulo.

A man has described the moment he had to choose between saving his wife or his dog after a huge fire tore through his house. Malcolm and Karen Catterall jumped from... https://t.co/93EIogquT2