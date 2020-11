Izgorjela kuća, bakica se spasila

Zapovjednik DVD-a Đakovo potvrdio nam je da je baka bila ispred kuće koja je gorjela. Požar u obiteljskoj kući u Đakovu buknuo je oko 6 sati u ponedjeljak. Na intervenciji je bilo 12 vatrogasaca

<p>Kuća u Đakovu buknula je u ulici Ante Starčevića oko 6 sati u ponedjeljak, potvrdio nam je zapovjednik DVD-a Đakovo. Na intervenciju je izašlo 12 vatrogasaca s tri vatrogasna vozila. </p><p>- Unutra je bila baka, no mislim da je uz pomoć susjeda uspjela izaći van. Na svu sreća nije bila ozlijeđena - ispričala nam je čitateljica. </p><p>Zapovjednik nam je potvrdio da je po dolasku baka već bila ispred kuće. Nikoga nije bilo unutra.</p><p>Požar je počeo u jednoj prostoriji te se brzo proširio.</p><p>Vatrogasci su požar lokalizirali do 7 sati, a dovršavanje i osiguravanje je trajalo do 9.30 sati. </p>