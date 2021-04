Vidjela sam kako se kuća počela dimiti i utrčala sam unutra do brata koji je spavao. Uspjela sam ga probuditi, bio je u šoku i kroz vatru smo nekako izašli na dvorište, rekla je Lea (19) iz deveteročlane obitelji Muhar kojoj je u četvrtak u Pisarovini kraj Zagreba izgorjela drvena kuća.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Posjetili smo ih u petak i pronašli samo zgarište. Izgorjelo im je doslovno sve, od osobnih stvari, dokumenata, odjeće i obuće do obiteljskih uspomena. Osim što su izgubili kuću, u požaru su im najvjerojatnije stradali pas i mačka. Do njihovih lešina još nisu došli.

Tešku priču ispričao nam je probuđeni i spašeni brat Valentino.

- Digla me i u tom bunilu sam krenuo van. Vatra mi je bila s lijeve i desne strane. Pognuo sam glavu i na nju stavio ruke. Tako sam uspio izaći. Sve mi je izgorjelo, pa čak i mobitel - kaže Valentino.

- Žena Nataša i ja smo u to vrijeme još bili na poslu, a dio djece bio je u i oko kuće. Odmah sam krenuo doma no vatra je u 15 minuta od kuhinje došla do krovišta. Vatrogasci su četiri sata bili gasili i čistili zgarište - kaže nam otac Srećko (48).

Kako su nam prenijeli, za sve je najvjerojatnije kriv kvar na štednjaku. Policija je obavila očevid, no više informacija o svemu će vjerojatno imati tijekom subote.

Uspjeli su zasada okupiti obitelji i prijatelje, sretni što su uopće živi, te su zajedno počeli čistiti ono što je ostalo. Međusobno se tješe i hrabre, jer one najmanje plaši i sam pogled na bilo kakav dim. Skromno kažu, ako je netko u mogućnosti, da im donira građevinskog materijala. No zapravo trebaju baš sve.

Na list papira uspjeli su napisati što im odmah treba.

Sedmero djece, od sedam do 24 godine, te njihovi roditelji privremeno su se smjestili kod obitelji i prijatelja. I to na čak tri adrese.

- Tako je kako je sada, no mi se uvijek držimo zajedno. Nema kod nas svađa i moramo se pomagati - kažu nam djece još čađava od posla na zgarištu.

Ako želite pomoći obitelji, novac možete uplatiti na račun kćeri Sare Markuz, Dvoranci 19, IBAN HR4223400093219603006.