Izgubila seku (2) na rođendan: 'Umjesto slavlja velika je tuga'

Curica (2) se u subotu ujutro veselila rođendanu svoje seke (8). Od ranog jutra nije mogla sakriti uzbuđenje zbog proslave koja samo što nije počela.

Oko 10.15 sati ispred obiteljske kuće u Jelvici kraj Brinja podletjela je pod kombi. Kombijem ogulinskih registracijskih oznaka upravljao je muškarac (30), a prema prvim informacijama, riječ je o djelatniku pekarnice koji je obitelji upravo bio dovezao tortu za proslavu 8. rođendana njihove starije kćeri.

- Danas je ovdje trebalo biti slavlje, a dogodila se tragedija. Svi smo u šoku. Ne možete zamisliti kako se osjećamo - rekao nam je muškarac blizak obitelji, koja je u subotu prijepodne pretrpjela strašnu tragediju, gubitak najmlađeg djeteta.

Naime, na mjesto događaja odmah su pozvali Hitnu pomoć, koja je teško ozlijeđenu djevojčicu prevezla u bolnicu, no nažalost, na putu do bolnice malena je preminula od ozljeda. Na mjestu događaja obavljen je očevid, kojim je rukovodila općinska državna odvjetnica, koja je rekla da je očevid i dalje u tijeku, kao i dokazne radnje o kojima ovisi daljnji tijek postupka. Glasnogovornica PU ličko-senjske tvrdi da je zasad tek poznato to kako je dvogodišnje dijete stradalo u prometnoj nesreći tijekom pokretanja kombi vozila, a koje je od težine ozljeda naknadno preminulo.

Kako doznajemo od okupljenih prijatelja i rodbine koji su se nakon tragedije okupili ispred obiteljske kuće u Jelvici, pekara su pred kućom dočekale majka i dvogodišnjakinja, dok je otac bio na poslu. Kad je pekar isporučio tortu i pokretao kombi, dvogodišnjakinja se navodno istrgnula iz ruku majke i u trenutku se našla pod kotačem vozila, no očevidom će utvrditi točne okolnosti nesreće. Mještani su u šoku, tragedija je cijelo mjesto zavila u crno. Oni koji su poznavali stradalu djevojčicu rekli su nam da je bila kao i svako dijete, anđeo. Uz djevojčice roditelji imaju i dječaka (4).

- Kao i svaki rođendan, tako smo i danas trebali proslaviti 8. rođendan, trebala je doći sva rodbina. Ovo je prevelika tragedija, kako za roditelje i obitelj tako i za sve nas. Teško je - rekao nam je potreseni susjed.

- Nisam vidjela nesreću, ali sam čula što se dogodilo. Potreslo me kao i sve susjede. Pretpostavljam da je otac bio na poslu jer radi u pilani, a majka je na rodiljskom dopustu. Nisam vrlo bliska s njima, ali dovoljno da znam kako je riječ o dobrim ljudima - rekla je šokirana susjeda.

Roditelji su nekoliko sati nakon stravične nesreće otputovali na obdukciju u Otočac, dok je drugih dvoje djece ostalo u kući s rodbinom koja je došla paziti na njih. Čovjek kojeg smo zatekli ispred kuće rekao je kako brat (4) ne zna ništa o onome što se zbilo, a osmogodišnja sestra naslućuje da se mlađoj seki dogodilo nešto loše.