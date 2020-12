Vlada je obećala i uredbom od 7. prosinca odredila da će medicinski djelatnici koji rade s COVID pacijentima na plaći u prosincu dobiti primanje uvećano za 10 posto kao nagradu, no ne samo da većina njih nije dobila taj nagradni dodatak, nego je i mnogo liječnika dobilo i do 20 posto manju plaću nego inače.

Dr. Ivana Šmit, predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika (HUBOL), kaže da u prvom redu dodatak nije jasno definiran u smislu na koga bi se trebao odnositi. Dr. Šmit je mišljenja da bi on u nekom obliku trebao obuhvatiti baš sve liječnike, jer u epidemiji ovakvih razmjera zapravo nema ni jednog doktora koji nije u doticaju s COVID pacijentima.

Najugroženije su, kaže, hitne pomoći i hitni prijami, no sad kruži priča kako će se COVID nagrada odnositi samo na liječnike u COVID odjelima. Na plaći u prosincu, koja se odnosi na mjesec studeni, liječnici su dobili samo deset posto dodatka na uvjete rada, ali ne i deset posto nagrade, što je zasebna kategorija. S obzirom na to da smjene u bolnicama sad ne uključuju prekovremene sate, mnogi su liječnici dobili i do dvadeset posto manje plaće, iako se raspadaju od posla u liječenju COVID pacijenata.

I U Hrvatskoj liječničkoj komori kažu da birokratsko pojašnjenje kako se radi o manjem broju sati ne mogu prihvatiti kao pravedno jer je dobro poznato da se u osobnoj zaštitnoj opremi, koja je obvezna u liječenju oboljelih od COVID-a, ne može raditi uobičajenu radnu satnicu kakvu hrvatski liječnici inače ostvaruju.

- Liječnici sad po satnici rade manje, ali im je posao višestruko teži i zahtjevniji, iznimno iscrpljujući. Plaće ne bi smjele biti manje. Sve je na kraju prepušteno ravnateljima ustanova i nema reda u obračunu plaća. A što se tiče dodatka od deset posto, u uredbi Vlade jasno piše da prva isplata ide u prosincu. No nismo je vidjeli - kaže dr. Šmit dodajući kako vlast liječnike nije ni trebala ponižavati obećanjima koja ne ispunjava.

Dr. Šmit kaže da je sve trebalo biti puno jasnije, poput, primjerice, slovenskog modela koji ima gradaciju djelatnosti. Slovenci su odlučili da liječnicima koji rade na intenzivnoj s COVID pacijentima plaće povećaju za 60 posto, onima na COVID odjelima za 30 posto, a svima ostalima za 10 posto.

- Najviše nas smeta što odgovorni u javnosti pričaju da je sustav pod kontrolom, a ništa nije pod kontrolom. Odluke se donose preko noći, ovisno o virusu. Oni sad peru ruke od niza promašaja i svima je dosta njihovih dvostrukih mjerila - ogorčena je dr. Šmit.