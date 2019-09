'Izigravanje nepisanih pravila oko imenovanja je sramotno'

Nakon što zbog nedostatka kvoruma vladajuća većina nije popunila mjesta u saborskim odborima, Branko Bačić (HDZ) kazao je kako mu se presedan do kojeg je došlo, ne sviđa. Napomenuo je kako je nepisano pravilo da vladajući glasaju za kandidate koje predloži oporba, ali i oporba za kandidate koje predloži vladajuća većina. Kazao je da su prije glasovanja o prijedlogu Odbora za izbor i imenovanja pustili pojedine svoje članove, koji su morali na put, te su ostali bez kvoruma, jer nije poštovano nepisano pravilo.

- Ovo se nikada nije dogodilo. Ovo je za mene sramotno. Zbog izigravanja tog nepisanog pravila nekoliko radnih tijela Sabora nije popunjeno članovima vladajuće većine, ovakvim igrokazom - rekao je Bačić.

Ako im je smetalo imenovanje Lovre Kuščevića, kaže Bačić, mogli su podržati ostalih 14 kandidata da uđu u radna tijela.

- Nakon ovoga nitko ne prijeći vladajuću većinu da smijeni sve predsjednike i potpredsjednike ranih tijela i postavi svoje članove - poručio je Bačić.

Pojasnio je i zašto je glasovanje, koje je bilo zakazano za podne prebačeno na 13 sati. Naime, dvoje zastupnika HDZ-a nije moglo glasovati jer tada još nisu položili prisegu, dva zastupnika je opravdano izostao, a dvoje zastupnika nije uspjelo doći na vrijeme.

Na tvrdnje oporbe da se nije glasalo jer Milan Bandić nije doveo svoje žetončiće te da ucjenjuje vladajuću većinu, uzvratio je da to nije točno. Kazao je da je u sabornici bilo petero zastupnika iz kluba Milana Bandića. Riječ je o nezavisnim zastupnicima Vladimiru Bileku, Robertu Jankovicsu, Ermini Lekaj Prljaskaj, Veljko Kajtazi i Ivici Mišiću.

- Banić ne vrši pritisak na Vladu, mi sa saborskim zastupnicima ne samo iz kluba Milana Bandića nego i svim drugima iz klubova vladajuće većine usuglašavamo i dogovaramo stavove. Koalicija nije stranka - poručio je Bačić.

Kažimir Varda iz Bandićeve stranke pojasnio je kako je nekoliko njih kasnilo na glasovanje u podne, jer su bili pozvani na vijeće Turističke zajednice Grada Zagreba.

- Nema veze to s GUP-om, bili smo pozvani tamo i zamolio sam predsjednika Sabora ako je moguće da odgodi glasovanje i to je sve - rekao je Varda i upitao novinare je li to problem kada je glasovanje.

Komentirajući odgodu glasovanja, Božo Petrov (Most) ustvrdio je kako je žalosno da su saborski zastupnici bili taoci Milana Bandića i njegovih žetončića i odnosa u vladajućoj većini. Smatra da Bandić radi pokaznu vježbu i ucjenjuje Vladu.

Komentirajući propalo imenovanje Lovre Kuščevića, kojem je skinut imunitet, u saborski Odbor za zakonodavstvo, Petrov je rekao da vladajući ili pokušavaju rehabilitirati bivšeg ministra uprave ili se ismijavaju institucijama.