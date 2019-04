'Izjava Kolinde o migrantima koji imaju novca je sramotna'

Kandidat SDP-a na izborima za EU parlament Ranko Ostojić osvrnuo se na izjavu predsjednice Republike Kolinde Grabar Kitarović koja je rekla da je 'licemjerno tvrditi kako bi se pomoglo svim migrantima propuštanjem 700 tisuća ljudi' te kako 'smo propustili one koji su brzi, koji imaju novaca, koji su mladi, koji su zdravi, koji mogu brzo hodati, trčati'.

- Predsjednica je izjavila da smo tijekom migrantske krize 2015. godine propustili 700 tisuća ljudi koji su bili puni para i koji su bili dobri trkači. To je jedna sramotna izjava koja je na tragu onoga što je ona i do sada izjavljivala, odnosno nju možemo nazvati pojmom kako mijenja stav. Jedan put će vas pohvaliti, drugi put će napasti, a za predsjednicu je sramotno takvu izjavu dati za ljude koji bježe pred ratom u zemlji koja je to isto doživjela, poručio je SDP-ovac.

Ustvrdio je i kako predsjednica vodi licemjernu politiku jer je u "dnevno političke svrhe očito spremna mijenjati svoj stav“.