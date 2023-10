'Izjava Penave je nedopustiva, u Vukovar su svi dobrodošli bez obzira što si je netko umislio'

Dan sjećanja na žrtvu Vukovara iznad je bilo kojeg pojedinca. Toga dana rijeke ljudi s ponosom i poštovanjem dolaze odati počast u tišini i s dubokim pijetetom žrtvama velikosrpske agresije na Vukovar. Iako u tuzi, boli i sa živim ranama, Vukovarke i Vukovarci tih dana otvaraju svoja vrata i puštaju u toplinu svojih domova sve one koji dolaze kako bi tih dana bili zajedno. To će biti i i ove godine, bez obzira koliko si netko umislio da može zabraniti, Vukovarci će u zajedništvu odati počast sa svima onima koji će biti u herojskom gradu Vukovaru, poručio je HDZ-ov Nikola Mažar komentirajući sramotne izjave gradonačelnika Vukovara i šefa Domovinskog pokreta Ivana Penave, koji je predstavljajući program za 18. studenog poručio kako će Kolonu sjećanja predvoditi HOS i da onaj kome to smeta nije dobrodošao taj dan u Vukovar.

HDZ-ovci naglašavaju kako je takva izjava nedopustiva.

- Grad Vukovar branile su sve postrojbe, hrvatski narod, i takve izjave su nedopustive oko najveće žrtve hrvatskog naroda u novijoj povijesti. Žrtva Vukovara je teret našeg naroda, a izjava gradonačelnika je deplasirana, politikantska u svrhu predizborne kampanje - poručio je Ante Deur.

Stav o plakatu sa slovom "U" koje je Penava predstavio nije iznio.

Foto: Grad Vukovar

- Ne bih u to ulazio. Jako je tužno ako mi provodimo politikantstvo i ako se mjerimo na žrtvi Vukovara po nekoj postrojbi unutar Domovinskog rata jer onda dolazimo do te forme da tko nije za HOS nije dobrodošao u Vukovar. A tko je to dobrodošao u Vukovar '91.? Dajte, molim vas, nemojmo dozvoliti da se politizira najveća žrtva hrvatskog naroda. Plakat moramo vidjeti i raspraviti, ali sporna je izjava da tko nije za HOS nije dobrodošao u Vukovar. To je problem i to ne smijemo dozvoliti - naglasio je.

Što se tiče presude Branimiru Glavašu kojom je osuđen na sedam godina zatvora zbog ratnog zločina nad osječkim civilima 1991., ni to HDZ-ovci nisu htjeli komentirati.

- Presuda je nepravomoćna i ne bih zato još davao komentare, sačekat ćemo pravomoćnu presudu - rekao je Mažar.