Oporba zgrožena Penavom: Tko si ti da ćeš određivati tko će se i kako pokloniti svim žrtvama?!

Ivan Penava si je zamislio da je on Vukovar i da mi, koji se idemo pokloniti žrtvama i koji idemo komemorirati sjećanje na jedan strašan zločin, idemo tamo zbog njega. E pa, Penava, ne idemo, nismo išli do sada niti ćemo ubuduće. To da si on dopušta politizirati taj dan je ispod svake razine, zgrožen je šef SDP-a Peđa Grbin vukovarskim gradonačelnikom i predsjednikom Domovinskog pokreta Ivanom Penavom, koji je danas predstavio program za Dan sjećanja na žrtve Vukovara 18. studenog poručivši da će kolonu sjećanja predvoditi HOS-ovci, a da svi onima kojima to smeta nisu dobrodošli.

Foto: Grad Vukovar

'Neprihvatljivo je ovakvo dijeljenje Hrvatske'

Mislio je Grbin da je politizacija tog dana završila.

- Međutim, očito je da nije. U Vukovar ne idemo ni zbog Penave ni zbog bilo kojeg drugog političara nego idemo zato što se tamo dogodilo strašan zločin, koji je moja dužnost i prema sebi i prema žrtvama, da se tamo obilježi. I nikakav Penava me u tome neće i ne može spriječiti - poručio je.

Ovakvo dijeljenje Hrvatske je neprihvatljivo i za predsjednicu Kluba Možemo Sandru Benčić.

- Mislim da nije gradonačelnik taj koji će određivati tko će doći na mimohod i u posjet Ovčari i memorijalnom groblju. Mi idemo, uz ta mjesta, i na Dunav odati počast svim civilnim žrtvama rata. Nitko nikome ne može zabraniti da dođe i izrazi pijetet prema žrtvama. To je još jedan način dijeljenja Hrvatske, ja sam apsolutno protiv toga i mislim da postoje momenti gdje je jako važno da stojimo zajedno i zajedno izražavamo pijetet prema svim žrtvama koje smo imali u Domovinskom ratu - kazala je, a njen kolega iz Kluba, Bojan Glavašević, poručuje da Penavu treba ignorirati.

- Tko je on da određuje tko će i na kakav način poštivati žrtvu? To što je gradonačelnik ne daje mu za pravo da ikome govori kako bi trebao osjećati, misliti i poštivati, demokratsko smo društvo - istaknuo je.

Predsjednik Suverenista Marijan Pavliček naglašava kako nitko nema pravo privatizirati Vukovar.

- Svi oni kojima je Hrvatska u srcu, svi oni koji se istinski žele pokloniti žrtvi Vukovara, bez obzira kojoj ratnoj postrojbi pripadali, su u Vukovar dobrodošli. Vukovar je iznad dnevne politike, iznad svih nas političara i on je svetinja. Smatram da dani sjećanja na žrtvu Vukovara trebaju biti dani hrvatskog jedinstva i ne treba nam nikakvo dijeljenje. Je li tu Penava htio nešto politički profitirati, to morate pitati njega. Mislim da nikome tko se istinski želi pokloniti žrtvi Vukovara amblem HOS-a, kao jedne od ratnih postrojbi, ne može smetati. Ali Vukovar je iznad svakog političara i nitko nema pravo privatizirati ga. I svi su dobrodošli - naglasio je.

'Kome smeta, neka ne dolazi'

Kao i svoj šef razmišlja i Stipo Mlinarić Ćipe.

- Penava je to dobro rekao. Svake godine je Kolona sjećanja posvećena nekome, prošle godine je bila posvećena djeci koja su bila u podrumima za vrijeme opsade Vukovara i gdje je na njihove dječje glave dnevno padalo preko 3000 granata, a pretprošle liječnicima koji su bili u vukovarskoj bolnici. Ove godine je posvećena HOS-u. "I u dobru i u zlu, to je moj izbor", rekao Jean Michel Nicolier 18. studenog francuskoj televiziji, nekoliko sati prije svoje smrti kada je ubijen na Ovčari i do danas nije pronađeno njegovo tijelo. Kolona je posvećena njemu i 58 HOS-ovaca koji su se borili za Vukovar. Tko ima što protiv toga? Predsjednik Vlade, Sabora, države? Pa neka ne dođu. Tko ih zove, tko ih moli, ne moraju doći ako im to smeta. Ivanu Penavi, Domovinskom pokretu i meni ne smeta, to su moji prijatelji koji su borili - istaknuo je.

HOS je legalna postrojba Hrvatske vojske i sve znakovlje koje su hrvatski branitelji koristili u Domovinskom ratu je legalno, poručuje i Mostov Nino Raspudić, no naglašava kako Vukovar ne smije biti poligon za podjele.

- I ne vidim zašto bi bilo tko imao bilo što protiv. Vukovar je prevažno simboličko emotivno mjesto za slobodnu Hrvatsku i ni na koji način ni s jedne strane ne bi se smio koristiti u superizbornoj godini kao poligon za podjele i politička prepucavanja - poručio je.

Upitan za slovo "U" na plakatu, kazao je da je Hrvatska slobodna zemlja, latinica je zvanično pismo, ima 30 slova i svako slovo je ravnopravno i dobrodošlo u Hrvatskoj.

- Nisam vidio plakat, ali nećemo pristati na taj jugoslavenski komunistički kompleks gdje će Hrvat morati strepiti da ne bi slučajno negdje stavio i neko slovo. Na tu vrstu igre ne pristajemo. Očito je da o tome kreće polemika dijela političkih aktera, no mi smatramo da ima puno drugih tema gdje se i trebamo dijeliti, raspravljati i demokratski sukobljavati, ali da obilježavanje i pijetet u Vukovaru definitivno nije to mjesto - naglasio je.