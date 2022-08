Izjave dr. Tomasovića su užasne. Zbog njih mora reagirati i DORH

Da je bio neki drugi novinar koji je dobar sa mnom sigurno bi me nazvao i ja bih sve napravio da mu pomognem i to odmah! On očito nije bio dobar ni s ovim njegovim jugo doktorima pa nije imao niti koga zvati osim hitne. Pa mene su samo ovo ljeto zvali najmanje jedno 5 puta zbog sličnih stvari.

POGLEDAJTE VIDEO: Uznemirujući pozivi Vlade Matijanića hitnoj

Zaprepastio je tom izjavom Hrvoje Tomasović, splitski kirurg, koji je na Facebooku objavio status o smrti novinara Indexa Vladimira Matijanića. I nakon što je izazvao val negativnih reakcija, Tomasović je kazao kako ostaje pri izrečenom te ne vidi ništa loše u tome.

Međutim, još je gore što njegova matična ustanova ne vidi ništa loše u tome te se brane tvrdnjom da dr. Tomasović može govoriti u slobodno vrijeme što god želi te da je izrečeno napisao na privatnom profilu, koji nema veze s institucijom u kojoj radi - KBC Sestre milosrdnice.

No Tomasović je aktivan političar i k tome je član vladajuće stranke, HDZ-a, koja, usput rečeno, neposredno odlučuje o tome tko će biti na čelu bolnice u kojoj Tomasović radi.

I ne smije se dogoditi da Tomasović može iznositi ovakve stavove a da ne snosi političke, ali i zakonske posljedice. Da stvar bude skandaloznija, Tomasović iznosi tvrdnje da je on "mnogima pomogao", i to bez redovne procedure, odnosno da je radio preko veze.

Još je i naglasio da bi "napravio sve za ljude koji su dobri s njim" jer on kao "desničar pomogne svakome tko ga odmah nazove". Time je objavio da radi "preko veze", a time radi i mimo zakona RH jer je to čisti oblik korupcije, koje je kazneno djelo. I bolnica, umjesto da reagira jer je priznao kazneno djelo, još ga i brani te mu daje za pravo da može govoriti bilo što, pa i ovakve bljuvotine.

Jedno je sigurno. Svatko tko ima koga nazvati u bolnicu kad se bori za život, on će i preživjeti i dobiti svu potrebnu njegu. Ostali koji nemaju koga zvati, ili jednostavno ne žele, unatoč tomu što masno plaćaju zdravstveni sustav, oni neka umru u mukama.

Najčitaniji članci