Izjednačavanje slobode i ‘ZDS’ vodi u partijsko jednoumlje...

Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Sloboda se, u interpretaciji branitelja, poistovjećuje s represijom, a u tumačenju Thompsona, s represivnim režimom na koji se referira “ZDS”. I u takvim tumačenjima oni traže slobodu samo za sebe.

Prije nekoliko tjedana Marko Perković Thompson objasnio je svojim fanovima što je to sloboda. “Ovo je sloboda, sloboda govora, sloboda da možemo izraziti svoj stav, da možemo viknuti Za dom spremni”. A znamo kako su se u povijesti oni koji viču “Za dom spremni” odnosili prema tuđim slobodama. Jasenovac i Gradiška Stara bili su puni onih koji su uživali slobodu koju im je omogućio režim pod tim pozdravom. Ovoga vikenda u Benkovcu vidjeli smo kako se branitelji i huligani koji stupaju pod pozdravom “ZDS” odnose prema umjetničkim slobodama organizatora i sudionika festivala Nosi se. To je valjda ta sloboda za koju su se oni borili: da dokidaju tuđe slobode. O poimanju slobode i odnosu branitelja prema toj slobodi nešto je rekla i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.

