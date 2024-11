Izlasala skupština: U Zagrebu naplata parkinga i nedjeljom

Zagrebačka skupština većinom glasova odlučila je da će se parkiranje u prvoj zoni radnim danom i subotom naplaćivati od 7 do 24 sata te nedjeljom i blagdanom od 7 do 15 sati. Odluka stupa na snagu sredinom studenoga. Podsjetimo, trenutno se parkiranje u prvoj zoni naplaćuje do 22 sata radnim danom, subotom do 15 sati, a nedjeljom je parkiranje besplatno.

Oporbeni zastupnici ustvrdili su da je blokovsko parkiranje cirkus i da ta mjera, kao ni odluka o produženoj naplati, nije dobro pripremljena. Za građane, ističu, ovo znači skuplju uslugu. Tražila se informacija koliko je parkirnih mjesta zauzeto spremnicima za otpad, ali su i upozorili kako nema dovoljno kontrolora niti natječaja za njihovo zapošljavanje. Također, zanimalo ih je koliko će kontrolorima rasti plaće zbog produljenog rada, pa i rada nedjeljom. Prije uvođenja ovih odluka nije ništa učinjeno da se poveća broj parkirnih mjesta ni da se poboljša javni prijevoz, koji je lošiji nego ikad.

Na sjednici se moglo čuti kako München i Beč imaju blokovsko parkiranje, ali je riješeno na potpuno drugačiji način. U blokove mogu doći samo ljudi koji ondje žive. Možda bi to, ističu, bilo primjerenije kad bi se za to stvorili uvjeti, a to su povećani broj parkirnih mjesta i poboljšani javni prijevoz. Moglo se čuti da u Beču cijena parkirne karte za stanare iznosi 10 eura, a u centru Zagreba ona je 13 eura mjesečno. Oporba je istaknula da je odluka nepromišljena i da neće donijeti pozitivan pomak, nego će samo rasti kritika novoga modela, posebno kad počne manifestacija Advent u Zagrebu. Ustvrdili su i da vlast nema sluha za ljude i njihove potrebe, koji će se u centru moći zadržavati samo dva sata.

- Ne možemo uliti dvije boce vode u jednu bocu vodu i zato uvodimo blokovsko parkiranje. Ne može biti 13 tisuća povlaštenih parkirnih karata, a osam tisuća mjesta. Uz to, 580 građana uopće nije imalo prebivalište ni boravište, a imalo je povlaštenu kartu - rekao je gradonačelnik Tomašević.

Iznio je i podatak da su za podzemne spremnike otišla 62 parkirna mjesta te da je u isto vrijeme oslobođeno 300 parkirnih mjesta od ugostiteljskih terasa i 350 koji nisu plaćali rezervirana parkirna mjesta. Najavio je gradnju garaže u Paromlinu i ispod Trga Franje Tuđmana. Rekao je da novi tramvaj nije kupljen 15 godina, a 20 nije sagrađen ni metar pruge.

- Mi smo naručili 80 novih tramvaja i započeli gradnju nove pruge u Sarajevskoj, a na proljeće i Heinzelovoj. Što se tiče da se može parkirati dva sata, to ograničenje postoji i sad - rekao je Tomašević. 