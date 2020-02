Izlazi na izbore: Škoro je već skoro okupio cijelu desnicu...

Miroslav Škoro sa svojom strankom, prema najnovijim anketama, treća je politička opcija u zemlji. Prema zadnjim istraživanjima, na parlamentarnim izborima dobio bi 10,1 posto.

No svejedno se radi o padu popularnosti ako uzmemo u obzir da je prije samo dva mjeseca u prvom krugu predsjedničkih izbora dobio 24,42 posto glasova. Ljudi bliski Škori objašnjavaju nam da se radi o totalno različitim izborima i da se drugačije gledaju postoci. Ističu da su oni zadovoljni i samim tim što su treća opcija u Hrvatskoj. Škoro je najavio osnivanje velike političke platforme, što znači da je odustao od stranke koja se trebala zvati njegovim imenom. Iako još ne otkriva tko će sve biti dio te platforme, može se nagađati s obzirom na to da se vjerojatno radi o istim strankama koje su ga podržale na predsjedničkim izborima.

Mogući partneri Miroslava Škore s kojima se, kako saznajemo, intenzivno pregovara su Most, Suverenisti i Blok za Hrvatsku Zlatka Hasanbegovića. Zajedno su nastupili na predsjedničkim izborima, a nakon dobrog rezultata, ali ipak poraza, suradnju za parlamentarne izbore još nisu finalizirali. No naš sugovornik koji svjedoči svim sastancima kaže da su pregovori intenzivni i da će se na kraju sve te stranke okupiti pod platformom Miroslava Škore. Što se tiče samih ljudi koji su bili u Škorinu timu, nakon predsjedničkih izbora došlo je do nekih promjena. Glasnogovornik Mate Mijić napustio je ekipu, ali naši sugovornici uvjeravaju nas da bi se mogao opet pridružiti.

Na Škoru najveći utjecaj ima njegov prijatelj Mario Radić, koji je jedan od najzaslužnijih za pjevačev ulazak u vrtlog politike...

- Mate je otišao jer je takav bio dogovor, odnosno da će se vratiti svojem poslu nakon što sve završi. Također, kampanja za parlamentarne izbore je različita od kampanje za predsjedničke izbore, koja je bila potpuno personalizirana. Smatramo da je Marija Čolak odlično nastavila obavljati komunikacijski dio priče - rekao je naš sugovornik blizak Škori.

Uz Škoru je cijelo vrijeme njegov dugogodišnji prijatelj Mario Radić, sposoban poslovni čovjek na glasu kao vrhunski strateg projekta Škoro. O njemu se govori kao o možda i najutjecajnijem prijatelju Škore, čije je mišljenje prevagnulo u Škorinoj odluci da ipak krene u utrku na Pantovčak. Radić je inače dugogodišnji Škorin prijatelj, Vukovarac podrijetlom iz Imotskog, baš kao i Miroslav.

No u ovom projektu ujedinila ih je želja da pomognu Hrvatskoj i društvu, pogotovo jer su obojica nezadovoljni današnjim HDZ-om. Navodno je upravo Radić jedan od najvažnijih kontakata s Mostom. Škoro je, pak, još ranije govorio da će sve istomišljenike okupiti pod jednim kišobranom i da na parlamentarne izbore sigurno neće izlaziti sam.

Pitanje je samo hoće li mu rejting nakon što objavi partnere za parlamentarne izbore nastaviti rasti ili će početi padati.