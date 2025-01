Izlaznost do 16:30. Dosad je na birališta izašlo 34,77% građana

Hrvati danas biraju predsjednika. Birališta su otvorena od 7 do 19 sati. Izlaznost do 11:30 je bila 13,80 posto, a u 16:30 taj broj je narastao na 34,77% To bi značilo da je ukupno glasalo 1.154.438 građana, javlja DIP.

Podsjetimo, u prvom krugu izbora (29.12.2024.) Državno izborno povjerenstvo objavilo je kako je do 16.30 sati na birališta izašlo 36,09 posto birača, odnosno 1,195 milijuna birača.

Najbolji odaziv birača je u Varaždinskoj županiji (42,91%) te Međimurskoj županiji (40,81%). Najlošiji odaziv je u Vukovarskoj-srijemskoj županiji (27,96%) i Brodsko-posavskoj (30,06%).

U usporedbi s izborima 2019., izlaznost je lošija za gotovo devet posto. Tada je na izbore izašlo 1.534.760 birača odnosno 43,52%.

