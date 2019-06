Izlet iz Zagreba u Zagreb djeca platila 150 kuna i to bez ručka

Poludnevni izlet do novog zagrebačkog aerodroma platili smo 150 kuna. Djeca nisu dobila ni sendvič, požalila se majka.

Njezin sin pohađa osnovnu školu u mjestu između Zagreba i Velike Gorice, a na izlet su išli do zagrebačke zračne luke koja je na području Velike Gorice.

Sa sličnom pričom i cijenom javila nam se i druga majka čije dijete ide u osnovnu školu u Zagrebu koja je 16 kilometara udaljene od zračne luke.

- Realna cijena prijevoza od Zagreba do Međunarodne zračne luke na području Velike Gorice je 70 kuna po osobi u autobusu u koji stane 49 putnika. Ako je prijevoz stajao 100 kuna, platili su kao da ih je vozio njemački prijevoznik ili kao da su išli na izlet u Ljubljanu. No sad je glavna sezona za učeničke izlete i ako škola nije na vrijeme rezervirala autobus nema izbora. Mora platiti koliko netko traži - rekao je Hrvoje Meštrović, predsjednik Udruge hrvatskih autobusnih javnolinijskih prijevoznika, koji također iznajmljuje i autobuse.

Pojasnio je da bi autobus do Ljubljane potrošio više vremena i goriva, no trošak autobusa i vozača je isti. Bez obzira na to koliko vozio, vozaču mora platiti cijeli dan iako je vozio samo nekoliko sati jer tog dana više ne može voziti.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Nedostaje nam vozača. Kod nas rade za upola manju dnevnicu nego u Njemačkoj, gdje nedostaje oko 40.000 vozača, pa ih je teško zadržati. Zbog toga će prijevoz i izleti biti sve skuplji - kaže.

Pojašnjenje cijena smo tražili i iz Udruge hrvatskih putničkih agencija.

- Kako bi u agenciji izračunali cijenu školskog izleta ili ekskurzije, moraju znati broj učenika, broj besplatnih mjesta na primjer za učitelje ili učenike slabijeg imovinskog stanja, vrstu prijevoza, broj obroka, koje objekte planiraju posjetiti i eventualno vrstu smještaja. U većini slučajeva učitelji ne plaćaju. Troškovi putovanja gratis osoba ulaze u fiksni dio kalkulacije i dijele se na sve učenike koji putuju - rekao je Tomislav Fain iz Udruge hrvatskih putničkih agencija.

Dodao je da ne radi na području Zagreba pa nam nije mogao poslati izračun za posjet zagrebačkoj zračnoj luci. No poslao je izračun za izlet iz Zadra u 74 kilometra udaljeni Šibenik. Prijevoz stoji 62,50 kuna po učeniku, ali zbog troška za voditelje, vodiča i pratitelja penje se na 92,50 kuna. Tome treba dodati 50 kuna za ručak, 20 za ulaznicu i 10 posto agencijske marže. Svaki od 40 učenika izlet iz Zadra u Šibenik treba platiti 180 kuna.

- Na početku školske godine, pri izradi godišnjeg plana, učitelj predlaže plan izvanučioničke nastave, izleta, i o tome mora obavijestiti roditelje - rekli su iz Ministarstva obrazovanja i dodali da je sve propisano Pravilnikom.

No ne vode sve škole na dulje izlete. Neke organiziraju samo jednodnevne, a na višednevne ekskurzije ili male maturalce ne žele voditi djecu zbog njihove sigurnosti, u čemu ih podržavaju i mnogi roditelji.

U cijeni izleta je trošak vodiča, pratitelja i više voditelja grupa

Agencija za izlet radi izračun za određeni broj učenika. Cijeni prijevoza dodaju troškove za pratitelja putovanja, koji mogu biti i 800 kuna, za stručnog vodiča i voditelje grupe, odnosno učitelje te 10 posto provizije. Trošak se dijeli na učenike.

Kamo će djeca i po kojoj cijeni biraju roditelji

Za izlete ponude prikuplja učitelj, a mogu i roditelji. Roditelji bi trebali odabrati koju ponudu žele. Izlet može škola sama organizirati, a za višednevnu ekskurziju to mora biti preko agencije uz javni poziv za ponude, kažu u ministarstvu.

70 kuna košta prijevoz djece autobusom iz Zagreba do zagrebačkog aerodroma, izračunao nam je predstavnik tvrtke koja se bavi linijskim autobusnim prijevozom.

20 kuna stoji ulaznica za jednosatni obilazak zagrebačke zračne luke za predškolce, učenike ili studente, piše na njihovim internetskim stranicama.

335 kuna je jednodnevni izlet iz Zagreba na Brijune. Zagrepčani su plaćali 150 kuna branje jabuka u okolici, a Zadrane je 180 kuna stajao izlet u Šibenik. S ručkom.

