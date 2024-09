Izlila se Sava u Zagrebu, kiša će padati danima. Hrvatske vode: 'Zasad nema straha od poplava'

Velike količine kiše pale su prethodnih dana u Hrvatskoj pa se očekuje i rast vodostaja rijeka. Rijeka Sava u Zagrebu sinoć se izlila iz korita, a vodostaj je u 7 sati u petak iznosio 258 centimetara. Ipak, iz Hrvatskih voda kažu kako straha od poplava još uvijek nema.

- Situacija je relativno povoljna, nemamo nigdje proglašene mjere obrane od poplava. Palo je u protekla 24 sata 60 do 80 mm kiše u prosjeku, u Sloveniji čak i više, preko 100 litara po metru kvadratnom, ali imali smo olakotne okolnosti jer su svi vodostaji prije ove kiše bili niski i zasićenost tla vodom je bila relativno niska, oko 40 do 70%, pa je dosta ove pale kiše mogla upiti i zemlja.U Zagrebu je došlo do izlijevanja Save, ali vrh vodenog vala je i dalje metar niže u odnosu na razinu na kojoj se proglašavaju redovne mjere obrane od poplava. Tako da u ovom trenutku nigdje ne očekujemo probleme s poplavama - rekao nam je Tomislav Novosel iz Glavnog centra obrane od poplava Hrvatskih voda.

Redovne mjere obrane provode se kada vodostaj dosegne 350 centimetara, dok izvanredne mjere proglašavaju kada naraste na 450 centimetara. Izvanredno stanje, pak, na snazi je kada vodostaj dosegne preko 550 centimetara, stoji na stranici Hrvatskih voda. Državni hidrometeorološki zavod ranije je izjavio da bi rijeke Dunav, Mura i Drava mogle dosegnuti mjere obrane od poplava višeg stupnja, što prvenstveno ovisi o oborini u uzvodnim zemljama.

- Danas u drugom djelu dana očekujemo prestanak oborina pogotovo u Hrvatskoj. Oborine bi se trebale seliti prema istoku Hrvatske gdje je bila najveća suša i do sada je palo najmanje kiše pa tamo ne bi trebalo biti problema. U ova tri dana, danas i za vikend, past će još dosta kiše u Češkoj i Austriji pa će nam se posljedično podići Mura, Drava i Dunav. U ponedjeljak očekujemo Muru na nekih 1000 do 1100 metara kubnih u sekundi protoka što je vrlo visoki protok rijeke Mure, ali imali smo u 8 mjesecu prošle godine i veće vodostaje odnosno i veće protoke. Dunav očekujemo da će rasti tek za desetak dana - objašnjava Novosel.

Dodaje kako bi problemi mogli nastati tek idući ili za dva tjedna tijekom novih kišnih epizoda jer je sada tlo zasićeno vodom, a i vodostaju su već porasli.