Izložba satire 24sata: Ispunite nam nešto, makar paprike

Bili Plenki, Bero, Miki, Anka, Vrdoljak, Saucha, Vaso i Haso. Samo po sebi to nabrajanje je vic, no redakcija 24sata priredila je izložbu vizualnih viceva pretočenih u karikature, Kolindin šalabahter, Plenkologiju i fotostrip u zagrebačkom KIC-u baš zbog viceva. Od uzvanika došla je Anka Mrak Taritaš, koja je rekla da joj naša izložba nije bila “mrak” nego normalna. Svojom nazočnošću izložbu je zasladio Marko Sladoljev iz Mosta. Bio je tu i povjesničar dr. Zlatko Hasanbegović, koji je sa stranačkom kolegicom Anom Lederer najviše vremena proveo kraj kartonskoga grofa Plenkija. Ostali su se ispričali obvezama, a mi ćemo u to ime ispričati vic koji kazuje da naši političari ne ispunjavaju obećanja, nego nešto drugo.

Lovio, tako, Mujo ribu i ulovi zlatnoga kuhara. Kaže mu kuhar s udice: “Mujo, pusti me, ispunit ću ti jednu papriku”. Uostalom, 24sata nastavit će i satirično upozoravati na sve probleme društva. Trudimo se biti originalni jer 24sata ne prodaju tuđe fore.