Izložba u Rijeci: Izložena kasa vrijedna čak 10.000 eura

Radi se o iznimnim strojevima koji su dovezeni u Rijeku i pitanje je kada će ih riječka javnost ponovno moći vidjeti. Neki od njih koristili su se i bili u uporabi još sredinom prošlog stoljeća, a njihova upotreba uglavnom je bila ona u trgovini. Posjetitelji tako imaju priliku vidjeti računala koja predstavljaju doba prije elektronike - kazao je u četvrtak tajnik Zajednice tehničke kulture Kazimir Mihić na otvorenju međunarodne izložbe "Računskih strojeva" u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja u Rijeci.

Riječ je o 20-ak vrijednih i nedavno obnovljenih mehaničkih strojeva za zbrajanje, koji su dio bogate zbirke Tehničkog muzeja Slovenije. Samo izložena američka kasa iz 19. stoljeća primjerice ima vrijednost od čak 10.000 eura.

Uz njih, tu su i mnogobrojni elektronički, stolni i džepni eksponati iz različitih razdoblja, a počevši od 19. stoljeća.

– Uz primjerke strojeva, njih stotinjak, izložba donosi osnovne informacije o njihovom radu kao i interesantne priče iz povijesti računarskih strojeva. S modernim stolnim i džepnim elektroničkim kalkulatorima pokazujemo prijelaz iz analognog u digitalni svijet, a time i početak razvoja suvremenih računala. Ujedno, izložba je prilika da se vide primjerci koje je proizvodio Digitron Buje ili pak Tvornica računskih strojeva - kazali su organizatori i partneri u projektu Silvano Skočaj iz Zajednice tehničke kulture i Renato Kostović, v.d. pročelnika Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel, koji je u 18 sati otvorio izložbu, istakao je kako Rijeka ima dugu tehničku tradiciju koja je uvijek pratila trendove.

- Naime, tu je konstruiran torpedo, prvi smo počeli koristiti rentgen zrake, te je ovdje napravljena i prva fotografija puščanog zrna u letu. Iako su danas neka druga vremena, trendovi se prate pa se tako primjerice koriste dronovi u školi - naglasio je Obersnel.

U sklopu otvorenja održana je i svečana dodjela nagrada i priznanja pojedincima i pravnim osobama koji su lani doprinijeli razvitku i promicanju tehničke kulture grada Rijeke, među kojima ravnatelj OŠ Srdoči Ivan Vukić kojemu je uručeno posebno priznanje "Spasilac obale".

Izložba ostaje otvorena mjesec dana (do 24. veljače), a može se pogledati ponedjeljkom od 9 do 16 sati, a od utorka do subote od 9 do 20 sati te nedjeljom od 16 do 20 sati. Cijena ulaznice iznosi 20 kuna za odrasle te 15 kuna za djecu i mlade od 7 do 18 godina, studente uz predočenje iskaznice te umirovljenike. Besplatan ulaz imaju djeca do 7 godina te članovi strukovnih udruga, kao i najavljene i organizirane grupe učenika osnovnih i srednjih škola u pratnji voditelja/nastavnika.