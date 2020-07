Iznad Vinodolskog: Plemenite životinje žive u teškim uvjetima

Okovi su gumeni, konji su na njih naviknuti, nisu u boli, nisu ozlijeđeni, siti su i zadovoljni te im ništa ne fali - uvjerava nas vlasnik ranča Predrag Rubčić...

<p>Na pojilištu za konje iznad Novog Vinodolskog zastali smo kako bismo uživali u pogledu na krdo konja, no zgrozili smo se ugledavši pastuha s vezanim prednjim kopitima. Vidjelo se kako se muči, teško hoda, zapinje, pati se i zaostaje za krdom, kažu Ana i Denis Trgovac.</p><p>Uznemireni supružnici obratili su se ženi koja je bila s konjima.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Konji u teškim uvjetima</p><p>- Pitali smo je da li je konj njezin i zašto ga veže. Rekla nam je da je riječ o skupom pastuhu koji se mora vezati kako ne bi pobjegao i vratio se starom krdu. Suprug, profesionalni jahač i veliki stručnjak za konje, objasnio joj je koje sve mogućnosti vlasnik ima ako želi držati pastuha, od gradnje adekvatne štale pa do prijedloga kastracije, no žena je brzo promijenila priču i rekla da konj ustvari nije njezin, nego bratov - kaže Ana.</p><p>Dodaje kako je sve prijavila nadležnim institucijama. U međuvremenu su anonimno dobili prijetnje zbog “miješanja u tuđe poslove”. Otišli smo vidjeti konje koje su zatekli supružnici i u selu Bater smo pronašli vlasnike navedenog konja, no nisu bili raspoloženi razgovarati. Nekoliko kilometara niže, nadomak Novog Vinodolskog, posjetili smo poznati ranč na kojemu se konje koristi za jahanje i turizam, gdje vlasnik također koristi istu metodu vezanja. On nam je objasnio kako je to najbolje i najbezbolnije rješenje za zaštitu ljudi i ostalih životinja.</p><p>- Koliko god volim konje, za mene će ljudski život uvijek biti vredniji od života konja. Ovim poslom bavim se više od 25 godina, ali zadnjih godina više od ovoga posla nemam ništa. Konje mogu prodati u klaonicu, a to mi ljubav prema njima ne dopušta. Ljudi ne razumiju što ovaj posao podrazumijeva i misle da sam ja neki gazda. Nisam, ja sam mučenik, a gazde su oni koji dobivaju poticaje. Dobro se namučim za moje blago, a jedini način da ih spriječim da idu na cestu i u tuđe vrtove su gumeni okovi. Probao sam s vezanjem, ali blagu se konop omota oko vrata i tako se uguši. Probao sam i s električnim pastirima, ali njih pokidaju jeleni i divljač.</p><p>Okovi su gumeni, konji su na njih naviknuti, nisu u boli, nisu ozlijeđeni, siti su i zadovoljni te im ništa ne fali - uvjerava nas vlasnik ranča Predrag Rubčić.</p><p>Zbog vezanja konja upit smo poslali sektoru veterinarske inspekcije pri Državnom inspektoru, koji su odgovorili kako je ovakvo vezanje životinja dopušteno za određene svrhe i pod određenim uvjetima.</p><p>Naglasili su kako životinjama mora biti osigurano vrijeme kad neće biti vezane. Dodali su i da će veterinarski inspektori provesti nadzor vezano za podnesenu prijavu.</p>