Iznajmljivačica iz Makarske: Idu bolje vile nego apartmani, da imam još dvije napunila bi ih

Upiti stižu, ali ne preko najpopularnijih oglasnika: Booking.com je totalno zakazao ove godine. Imali smo rezervacije naših starih gostiju, a dobili smo i nešto novih. Cijene smo tek nešto sitno snizili - veli Sanja Gojak.

<p><strong>Sanja Gojak</strong> iznajmljuje villu "Lacus" u Velikom Brdu iznad Makarske. Riječ je o luksuznoj nekretnini s četiri spavaće sobe na čiji je prelijevajući bazen s jacuzzijem velik poput dvosobnog stana. Otud i ime kuće - "lacus" na latinskom znači bazen.</p><p>Od dodatnih sadržaja u objektu su teretana, sauna i biljar, a iz svakog prozora vidite more i otoke. Osim ville, Sanja iznajmljuje i apartmane bliže centru Makarske. </p><p>Na ovu turističku sezonu se ne žali previše. Pogotovo kad se sjeti kakva su joj bila očekivanja u početku korona krize. </p><p>- Nikad ranije nisu počele rezervacije nego prošle godine. Prije korone imali smo popunjene i kuću i apartmane. Naravno, kad se pandemija zahuktala, krenula su otkazivanja. Gosti su odustali od svih smještaja u apartmanima, ali rezervacije u vili otkazalo je malo njih. Nešto sitno, gotovo beznačajno. Dio gostiju je zadržao rezervacije i prolongirao ih za iduću godinu. Nismo znali što će biti od ove sezone. Nije nam bilo svejedno. Ali kako se smirila situacija, tako su počele dolaziti nove rezervacije i mi smo sada dobro popunjeni - zadovoljno će Sanja.</p><p>Na pitanje iznajmljuje li se bolje villa ili apartmani, spremno odgovara: </p><p>- Vila, vila! Da sam imala još dvije vile mogla sam ih napuniti. Pogotovo taj period od 15. srpnja do 20. kolovoza - odgovara iskusna iznajmljivačica. Upiti stižu, ali ne preko najpopularnijih oglasnika:</p><p>- Booking.com je totalno zakazao ove godine. Imali smo rezervacije naših starih gostiju, a dobili smo i nešto novih. Cijene smo nešto sitno snizili - veli Sanja. </p><p>Zanimalo nas je i koliko joj je država pomogla u ovoj zdravstveno-gospodarskoj krizi? </p><p>- Meni ništa. Nije mi država našla goste. Mi kao obitelj se oko toga najviše trudimo - odvraća Sanja. Pitamo misli li da je krovna Turistička zajednica mogla odraditi bolju kampanju da pokaže kako je Hrvatska sigurna zemlja?</p><p>- Nekidan sam baš primila poziv iz Slovenije, čovjek pita ima li ikoga na plaži, kaže da je čuo da je sve prazno. A tko god je zadnja dva dana bio u Makarskoj vidio je da je sve krcato. Od 20. srpnja se počelo ozbiljno puniti. A sad koliko država pomaže nas, iznajmljivače, u to ne bi ulazila. Ako ti nećeš sam sebi pomoć, 'ko će ti pomoć? Vila je popunjena do polovine rujna i mi smo prezadovoljni. Moramo se prilagoditi novonastaloj situaciji - poručuje Makaranka.</p><p>Villa joj je prazna jedan dan između odlaska starih i dolaska novih gostiju, uredno se provjerava, površine se više puta prolaze dezinficijensima i drže se najviši higijenski standardi. </p>