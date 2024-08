Izniman uspjeh znanstvenika iz Splita: 'Otkrili smo kako nastaju tumori, trebalo je 30 godina...'

Jedan od najuglednijih znanstvenih časopisa na svijetu Nature je objavio važno otkriće profesora Janoša Terzića i njegovog tima sa splitskog Medicinskog fakulteta. Proučavali su tumor mokraćnog mjehura i uspjeli su pokazati da bakterije pretvaraju određene kemikalije u opasne karcinogene koji potom uzrokuju rak. Tim je danas i predstavio svoje otkriće.

Pokretanje videa... 03:01 Znanstveno postignuće koje će biti objavljeno u jednom od najprestižnijih, svjetskih znanstvenih časopisa – Nature

- To je novi mehanizam, a tumor je geneza i zato je naše otkriće vjerojatno bilo zanimljivo i objavljeno u najznačajnijem časopisu na svijetu. To naše otkriće možda ima, a to bi studije trebale potvrditi, i translacijsku mogućnost, odnosno primjenu zato što smo pronašli da različiti ljudi imaju različitu količinu tih bakterija koje konvertiraju jednu kemikaliju u još opasniju - rekao je voditelj istraživanja Janoš Terzić, koji je inače dobitnik nagrade 24sata Ponos Hrvatske.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Zahvaljujući otkriću u budućnosti bi se ljudi mogli unaprijed testirati, dok bi se bakterije eliminirale antibioticima ili sličnim metodama, rečeno je jučer u Splitu na predstavljanju otkrića. Tako bi se smanjio rizik nastanka tumora. Terzić kaže i kako tih opasnih kemikalija ima u duhanskom dimu i konzerviranoj hrani.

- Oni jednom kad se nađu u našem organizmu, odnosno stanicama, oštećuju DNK i uzrokuju mutaciju u našim genima, a to je jedan od osnovnih elemenata u procesu nastanka tumora - rekao je Terzić.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Daljnja sudbina ovoga istraživanja je ono što će raditi drugi istraživači u svijetu. Potrebno je uspoređivati ljude na temelju potencijala konverzije jedne kemikalije u drugu - dodao je Terzić.

U zaključku istraživanja se među ostalim navodi da je rak mokraćnog mjehura 10. po učestalosti, a često je povezan s kemikalijama poput onih u duhanskom dimu.

- Trebalo mi je 30 godina, ali sada sam na cilju. Objavama u Natureu vesele se i nobelovci tako da i meni ovo puno znači - izjavio je Terzić za Telegram.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Da je riječ o izuzetnom i jednom od rijetkih radova koji je napravljen na sveučilištu, ne izvan Hrvatske, potvrdio je i prorektor za znanost i kvalitetu Sveučilišta Split Igor Jerković.

- Ovo je izniman uspjeh i najbolji poklon za 50. obljetnicu Sveučilišta u Splitu koje je u znanstvenim časopisima prvi rad objavilo 1979. godine, u 2009. godini smo postigli svjetski prosjek, a u posljednjih pet godina polovina naših radova je u najboljim svjetskim časopisima - rekao je Jerković.