FOTO Drama u Zagrebu: Srpski menadžer brutalno pretučen. Krvav je ležao ispred hotela

Saša Mirković, srpski poduzetnik, glazbeni producent i menadžer, krvav je ležao ispred zagrebačkog hotela u centru grada. Kako pišu srbijanski mediji, došlo je do fizičkog obračuna, a za napad je optužio Velibora Popovića Popa, menadžera Svetlane Ražnatović Cece, Arkanove udovice.

Foto: Telegraf.rs

Prema neslužbenim informacijama, njih dvojica su se slučajno susreli na ulazu u hotel, ali se njihov susret ubrzo pretvorio u žučnu verbalnu raspravu, koja je potom eskalirala u tučnjavu. Na ekskluzivnim snimkama koje je objavio Telegraf, vidi se trenutak nakon sukoba, gdje Mirković leži ispred hotela, krvav. Nedugo zatim, Mirkovića odvodi Hitna pomoć i prevozi ga u bolnicu.

Mirković, inače vlasnik i direktor Hype produkcije i Hype televizije, optužio je estradnog menadžera Velibora Popovića Popa da ga je pretukao ispred hotela u Zagrebu. Pop je zatim medijima objasnio što se dogodilo.

Foto: Telegraf.rs

- Reći ću vam onako kako je zaista bilo. Stajao sam ispred hotela u Zagrebu. U jednom trenutku ispred ulaza se parkirao automobil, crni džip zagrebačkih registracija. Nisam obraćao pažnju dok čovjek, to jest Saša Mirković, nije izašao. Odmah je krenuo na mene. Počeo je psovati moju djecu - kazao je za Kurir.

Foto: Telegraf.rs

- Potukli smo se kao muškarci. On je prvi nasrnuo na mene, a to potvrđuje i snimka ispred hotela. Dakle, sve se jasno vidi i tu nema laži ni prevare. Nikakvo ubojstvo niti ostale gluposti koje ta osoba iznosi u javnosti kako bi ispao žrtva. To mu neće proći, jer je sve jasno vidljivo na snimci. Naša poznata poslovica kaže: "Ako koza laže, rog ne laže!" Stojim iza svega što sam vam rekao, ne bježim ni od koga i nemam što skrivati. Čast i obraz su mi najvažniji, kao i to da u svakoj situaciji zaštitim svoju djecu i svoje prijatelje - rekao je Pop.