Izrabljivanje: Inspekcija ukinula dežuranje đaka na ulazu škole

Osnovna škola Nedelišće u Međimurskoj županiji je po nalogu prosvjetne inspekcije ukinula dežurstva učenika na ulazu u školu, nakon anonimne prijave da se djecu izrabljuje, piše Večernji list.

Već su generacije učenika godinama dežurale na ulaznim vratima škola, gdje su dočekivali roditelje koji dolaze na razgovor s učiteljima, čuvali garderobne ormariće, a u nekim školama dežurni su pomagali u kuhinji i postavljali tanjure na stolove. No nakon anonimne prijave da se djecu izrabljuje gotovo kao robove, da su izložena teškom fizičkom radu u kuhinji i opasnostima kod dežuranja 'na porti', OŠ Nedelišće je po nalogu inspekcije ukinula dežurstva na ulazu, a očekujući da će inspekcija zabraniti i pomoć u kuhinji, odmah je ukinut i taj oblik učeničkog angažmana.

Ravnatelj škole Ivica Paić objasnio je da je inspekcija odluku donijela pozivajući se na odredbu koja govori o tome da je dijete u školi dužno biti na nastavi i na odredbu iz pravilnika koja kaže da se učenicima u školi mora osigurati sigurno okruženje. Iz toga se posredno može izvući zaključak da, ako se dijete nalazi na ulaznim vratima škole, može se potencijalno dogoditi opasnost ako netko nasrne na njega.

No ravnatelj smatra da je dežuranje na ulazu dio tradicije te da je imalo svoju pedagošku i svaku drugu svrhu. Nije to samo dežuranje, to je i domaćinstvo jer, kad vam dođu stranke, učite se ophođenju i komunikaciji, kaže Paić. Objašnjava da su dežurstva bila regulirana kućnim redom škole usvojenim na vijećima roditelja, učenika i učitelja, a donio ga je Školski odbor.

Kućni red su sad promijenili. Osim što na hodniku više nema dežurnih, nema ih ni u blagovaonici, pa se 220 učenika u jednoj smjeni natrpa u nju tijekom samo jednog velikog odmora, umjesto dosadašnja dva. Između odmora dežurni su učenici kuharu dosad pomagali pokupiti tanjure, da bi do idućeg odmora sve bilo spremno za drugu skupinu djece.

U Uredu pravobraniteljice za djecu kažu da za dežurstvo učenika na ulazu u školu nema zakonskoga utemeljenja i smatraju i da ono najčešće nije u najboljem interesu učenika.

Oblik dežurstva učenika koji se provodi tako da djeca sama stoje na vratima, razgovaraju sa stranim osobama koje dolaze u školu i legitimiraju posjetitelje, smatramo neprimjerenim i suprotnim najboljim interesima djece. Na taj način djecu se dovodi u neposrednu opasnost zbog mogućih incidentnih ponašanja posjetitelja, a i neopravdano se na njih prebacuje odgovornost za 'čuvanje' škole, što mora biti na odraslima.

Osim ugrožene sigurnosti djece, vrijeme provedeno u dežuranju najčešće nije odgovarajuće pedagoški osmišljeno, a učenici pri tome i gube nastavu, smatraju u Uredu i preporučuju da se takvi slučajevi prijave Samostalnom sektoru za inspekcijski nadzor Ministarstva znanosti i obrazovanja. O ispomoći u blagovaonici nemaju dovoljno informacija, pa će se o tome očitovati naknadno. (bs)

