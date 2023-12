Izračunajte koliko rastu plaće i što se sve mijenja od 1. siječnja

Novo porezno rasterećenje dohotka omogućit će rast plaće većini zaposlenika. Najslabije plaćeni radnici mogu očekivati najvišu povišicu, piše Tportal.

Od iduće godine dolazi do podizanja osobnog dobitka 530,90 na 560 eura i subvencioniranje dijela troška mirovinskog doprinosa za građane s nižim plaćama.

Vlada je od iduće godine prepustila općinama i gradskim vlastima da same odrede visinu poreza na dohodak. Niža porezna stopa može biti od 15 do 23,6 posto, a viša od 25 do 35,4 posto.

U Zagrebu će porezno opterećenje te stope iznositi 23,6 posto (za dohotke do 50.400 eura), odnosno 35,4 posto (za dohotke iznad 50.400 eura). u Rijeci će iznositi 22,4 posto i 33,6, a u Splitu 21,5 posto i 32,25 posto.

Uz pomoć kalkulatora plaće Isplate.info, možete provjeriti kako će se porezne izmjene odraziti na vašu plaću.

Za informativni izračun potrebno je znati visinu bruto plaće i porezne stope grada (ili općine) u kojem živite.

Božićnica, naknade...

Neoporezivi iznos božićnica i naknada za godišnji odmor povećava se sa 663,62 na 700 eura, a bonus raste s 995,43 na 1120 eura. Raste i iznos korištenja privatnog automobila i službene svrhe, s 40 na 50 eurocenti po prijeđenom kilometru.

Povećava se i maksimalan neoporezivi iznos otpremnine radnika prilikom odlaska u mirovinu s trenutnih 1.327,24 na 1400 eura od iduće godine.

Raste i bruto iznos minimalne plaće s 700 na 840 eura.