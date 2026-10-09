Izrael oštro osudio dodjelu Nobelove nagrade Navi Pillay: 'Goebbels plješće iz pakla...'

Izrael je u petak oštro kritizirao dodjelu Nobelove nagrade za mir južnoafričkoj pravnici Navanethem "Navi" Pillay.

"Da postoji nagrada za laži, mržnju i krvne klevete, Navi Pillay ne bi bila samo kandidatkinja. Bila bi predvodnica", napisalo je izraelsko Ministarstvo vanjskih poslova na platformi X.

"Njezina uloga u neprestanoj, politički motiviranoj demonizaciji Izraela... govori sama za sebe", dodali su.

Pillay je nedavno predsjedala istražnim povjerenstvom UN-a koje je optužilo Izrael za genocid u Pojasu Gaze 2025. godine. Izraelska vlada odlučno odbacuje te optužbe.

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova izjavilo je da je Nobelov odbor "nagradio najveću laž 21. stoljeća", ponavljajući pritom nedavnu reakciju premijera Benjamina Netanyahua na optužbe da njegova zemlja provodi genocid u Pojasu Gaze.

"Joseph Goebbels zasigurno plješće iz pakla", dodaje se u objavi, aludirajući na ministra propagande nacističke Njemačke.

Suočen sa žestokim međunarodnim kritikama zbog postupanja izraelske vojske u ratu u Gazi, Izrael tvrdi da djeluje u samoobrani nakon napada koji je predvodio Hamas 7. listopada 2023. godine.

Međunarodni ugled Izraela pretrpio je znatnu štetu.

Ministarstvo vanjskih poslova nadalje je navelo: "Dodjela Nobelove nagrade za mir Navi Pillay nije priznavanje pravde. To je groteskno pretvaranje nagrade u oružje za legitimiziranje mržnje i predrasuda prema Izraelu."