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Nobelovu nagradu za mir dobila je južnoafrička pravnica Navanethem 'Navi' Pillay

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Nobelovu nagradu za mir dobila je južnoafrička pravnica Navanethem 'Navi' Pillay
Foto: PROFIMEDIA
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Nagrada joj je dodijeljena za dugogodišnje napore u promicanju mira i međunarodnog prava, objavio je predsjednik Norveškog Nobelova odbora Jørgen Watne Frydnes

Južnoafrička pravnica i bivša visoka povjerenica Ujedinjenih naroda za ljudska prava Navanethem 'Navi' Pillay (84) dobitnica je Nobelove nagrade za mir za 2026. godinu.

Nagrada joj je dodijeljena za dugogodišnje napore u promicanju mira i međunarodnog prava, objavio je predsjednik Norveškog Nobelova odbora Jørgen Watne Frydnes.

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Pillay je bivša visoka povjerenica Ujedinjenih naroda za ljudska prava, a bila je i predsjednica Međunarodnog kaznenog suda za Ruandu, koji je procesuirao odgovorne za genocid 1994. godine. Tijekom karijere zalagala se za zaštitu ljudskih prava, borbu protiv diskriminacije i kažnjavanje počinitelja najtežih međunarodnih zločina.

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Foto: PROFIMEDIA

Pillay je rođena 1941. u Durbanu u Južnoafričkoj Republici, u obitelji indijskog tamilskog podrijetla, u vrijeme apartheida.

Do nedavno je predsjedala i UN-ovom Neovisnom međunarodnom istražnom komisijom za okupirani palestinski teritorij, a trenutačno sudjeluje kao sutkinja ad hoc na Međunarodnom sudu pravde u predmetu u kojem se Mjanmar tereti za genocid nad Rohindžama.

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