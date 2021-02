- Pozdrav iz Jeruzalema, u kojem sniježi, za nas je to čudo, pozdravio je voditelj konferencije u Jeruzalemu, koja je preko Zooma okupila 150 sudionika, uglavnom novinara iz cijeloga svijeta. Čudesno im je pao snijeg, ali su predstavili i svoje medicinsko čudo, EXO-CD24, lijek koji se najtežim Covid bolesnicima inhalira direktno u pluća, i velika poboljšanja daje već za nekoliko dana.

Preliminarne rezultate kliničkog ispitivanja lijeka unutar Tel Aviv Sourasky Medical Centra predstavili su prof.dr. Nadir Arber, jedan od vodećih izraelskih internista i gastroeneterologa, voditelj istraživanja, te dr. Shiran Shapira, ravnateljica Laboratorija molekularne biologije u Centru za dijagnostiku i prevenciju karcinoma u Ichilov Hospital.

- Zato što odlazi direktno u pluća, lijek nema nuspojava, a pacijentima smo ga davali pet dana. Petero od njih 30 je dobivalo najvišu dozu, ostali manje. Svi su izliječeni u vrlo kratkom periodu. Lijek u značajnoj mjeri 'gasi' hiperimuni odgovor na infekciju, takozvanu citokinsku oluju, rekao je dr. Arber. Riječ je o prenaglašenoj reakciji imunološkog sustava na korona virus, kad on u borbi protiv 'neprijatelja' koji je ušao u organizam, napada čak i naše zdrave stanice. Takva se reakcija, koja može biti smrtonosna, događa u pet do sedam posto slučajeva oboljelih od Covida, koji završavaju na respiratorima.

Istraživanje još traje, a lijek će biti dostupan i najsiromašnijim državama

- U prosjeku, ljudi koji su dobili lijek imali su 58 godina, no bili su u dobi od 37 do 77. Jedna trećina su bile žene, ostalo muškarci. Nakon lijeka, značajno je poboljšana njihova saturacija, olakšano im je disanje, nastavio je liječnik govoriti o otkriću. Svima je za oporavak trebalo do šest dana, osim jednoj pacijentici, kod koje je on trajao nešto duže, ali je također ozdravila.

- Da, zovu nas iz cijeloga svijeta, nema države koja za lijek nije zainteresirana, no istraživanje traje, prerano je govoriti o distribuciji. Vjerujem da ćemo kroz nekoliko mjeseci znati više, rekao je dr. Arber. Proizvodnja lijeka nije bila skupa te iskreno vjeruje da će on svojom cijenom biti dostupan svim državama, odgovorio je na pitanje novinara iz siromašnog Nepala. Potrudit će se, zaključuje izraelski stručnjak, da tako bude.

Lijek je temeljen na proteinu CD24, na kojem izraelski eksperti rade već 20 godina. On stišava imunološku reakciju, inhalira se jednom dnevno, svega nekoliko minuta kroz pet dana.