Učinit ću sve kako bismo, zajedno s mojim prijateljem Yairom Lapidom, sastavili vladu nacionalnog jedinstva, rekao je Bennet koji tjednima nije otkrivao hoće li se priključiti oporbenom čelniku koji pokušava sastaviti "vladu nacionalnog jedinstva" i tako prekinuti vladavinu Benjamina Netanyahua, najdulju u povijesti izraelske države.

Komentirajući Bennettovu izjavu, Netanyahu ga je optužio za "prevaru stoljeća", podsjetivši na njegova ranija javna obećanja da se neće udruživati s Lapidom. Za tu je koaliciju rekao da je opasna za sigurnost i budućnost Izraela.

- Što će učiniti za obranu Izraela? Što će učiniti s Iranom i Gazom? Što će reći vladi u Washingtonu - upitao je Netanyahu.

Židovska država je u nepune dvije godine imala četiri parlamentarnih izbora na kojima Netanyahu nije uspio osvojiti većinu i nakon kojih se nije mogla formirati stabilna vlada.

Nakon posljednjih izbora u ožujku, izraelski predsjednik Reuven Rivlin ovlastio je Netanyahua, kojega je stranka Likud (desnica) osvojila najveći broj glasova, da sastavi vladu.

No premijer na odlasku nije uspio osigurati potreban broj od 61 od 120 zastupnika u Knesetu kako bi formirao "desnu vladu" koju je priželjkivao, što bi moglo dovesti do novih izbora ako Lapid do srijede u ponoć, kada istječe zakonski rok, ne formira vladu nacionalnog jedinstva u koju bi ušli ljevica, centar i desnica.

- Ili ćemo imati pete po redu izbore, ili vladu nacionalnog jedinstva - rekao je u nedjelju Bennett, dodajući da zasad "nije moguće" sastaviti desnu vladu "pod Netanyahuovim vodstvom".

Da bi se sastavila "vlada nacionalnog jedinstva" koju zovu i "vladom promjena", Lapid treba dobiti potporu 61 zastupnika, a za to mu, osim Bennettove, treba i potpora barem jedne od dviju stranka izraelskih Arapa.