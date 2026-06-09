Izrael traži ukidanje uhidbenog naloga ICC-a protiv Netanyahua

Suspenzija Karima Khana "dokazuje da je ova institucija trula do srži", napisao je izraelski veleposlanik pri UN-u Danny Dannon na društvenoj platformi X u utorak. "Sada je vrijeme da se ponište apsurdne optužnice protiv premijera Netanyahua", dodao je. Do Khanove suspenzije je došlo zbog sumnje na seksualno nedolično ponašanje prema kolegici. Britanski tužitelj se namjerava vratiti na dužnost kada se to pitanje razriješi i poriče sve optužbe iznesene protiv njega.

Khan je kao glavni tužitelj od 2021. izdao naloge za uhićenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua 2024. zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti povezanih s ratom u Pojasu Gaze.

Zbog njegovih postupaka u dvogodišnjem ratu u priobalnoj enklavi, tijekom kojeg su ubijeni deseci tisuća ljudi, Izrael se opetovano optužuje za ratne zločine, a u nekim slučajevima i za genocid.

Izraelska vlada čvrsto odbacuje te navode. Rat opisuje kao dio šireg sukoba s Iranom i njegovim saveznicima u regiji, koji nastoje uništiti židovsku državu.

Prvenstveno zbog naloga za uhićenje Netanyahua, Sjedinjene Američke Države su povećale pritisak na sud i uvele sankcije njegovim djelatnicima i sucima.

Proizraelski odvjetnik Arsen Ostrovsky je u objavi na X-u napisao da Khanova suspenzija "nameće dodatna duboka pitanja o integritetu njegovog mandata, (uključujući) njegovu odmazdu protiv Izraela i neutemeljene optužbe za ratne zločine koje je iznosio, a koje sada moraju biti smjesta odbačene!".

Ukupno 125 država potpisalo je osnivački ugovor suda, uključujući sve države članice EU-a. SAD, Rusija i Izrael nisu članice suda zaduženog za istragu i procesuiranje osumnjičenih pojedinaca.