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Talijani istražuju izraelskog ministra: Sumnjaju na mučenje i otmicu aktivista iz Italije

Piše HINA,
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Talijani istražuju izraelskog ministra: Sumnjaju na mučenje i otmicu aktivista iz Italije
Foto: RONEN ZVULUN/REUTERS

Talijanski tužitelji pokrenuli su istragu protiv izraelskog krajnje desnog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira zbog postupanja s aktivistima koji su prošli mjesec bili dio flotile za Gazu, rekao je u ponedjeljak pravosudni izvor

Anoniman izvor potvrdio je ranija izvješća talijanskih novinskih agencija i rekao da se protiv Ben-Gvira vodi istraga zbog sumnje na mučenje i otmicu talijanskih građana koji su bili među aktivistima. Ako istraga utvrdi da su optužbe opravdane, tužitelji bi mogli podnijeti službeni zahtjev za suđenje.

"Neću se ustručavati i nastavit ću ponosno stajati uz naše borce", rekao je Ben-Gvir u odgovoru na pokrenute istrage.

Izrael se suočio s rastućim međunarodnim kritikama nakon što je ministar krajem svibnja objavio video na kojem se vide pritvoreni aktivisti kako kleče vezanih ruku nakon što je Izrael presreo flotilu pomoći u međunarodnim vodama. Organizatori su rekli da su među 430 aktivista koje je privela izraelska policija bili i državljani Italije i Južne Koreje.

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U videu koji je Ben-Gvir objavio na X-u, policajci su prisilili aktivisticu da se spusti na tlo nakon što je skandirala "Sloboda Palestini".

Vlada talijanske premijerke Giorgie Meloni nazvala je postupanje s aktivistima "neprihvatljivim" i pozvala izraelskog veleposlanika na objašnjenje. Italija je potom zatražila od Europske unije da razgovara o sankcijama protiv Ben-Gvira, dok mu je Francuska odlučila zabraniti ulazak na svoj teritorij.

Organizatori flotile kažu da su imali za cilj probiti izraelsku blokadu Gaze isporukom humanitarne pomoći, za koju navode da još uvijek nedostaje unatoč primirju između Izraela i Hamasa. Ono je na snazi ​​od listopada 2025., a uključuje jamstva za povećanu pomoć. Izrael tvrdi da je njegova pomorska blokada Gaze zakonita.

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