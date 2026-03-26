Izrael: Ubili smo čovjeka koji je zatvorio Hormuški tjesnac!

Neimenovani izraelski dužnosnik izjavio je da je Alireza Tangsiri, koji je bio na čelu mornarice Revolucionarne garde, ubijen u zračnom udaru u iranskom lučkom gradu Bandar Abbasu, piše Times of Israel.

Prema tom izvoru, Tangsiri je bio odgovoran za zatvaranje Hormuškog tjesnaca, ključne pomorske rute za globalnu trgovinu naftom. Još uvijek nema službenog komentara ni iz Irana ni od izraelske vojske o tom udaru, a vijest zasad nije neovisno potvrđena.

Alireza je bio na čelu mornarice od 2018. Tangsiri je bio zapovjednik pomorske brigade tijekom Iransko-iračkog rata. Kasnije je predvodio mornaricu Revolucionarne garde u 1. pomorskom okrugu u Bandar Abasu.

U rujnu 2007. Tangsiri je izjavio da ako bi se Sjedinjene Države „sukobile s nama, gonili bismo ih čak do Meksičkog zaljeva.”

Kao veliki zagovornik šijitskog islama, 2013. rekao je: „Izraelci su Židovi, a Amerikanci su kršćani. Naš Kuran naglašava da oni nisu naši prijatelji.”