Trump: 'Hormuz ćemo zajedno kontrolirati ajatolah i ja'

Donald Trump je nakon razgovora s čelnicima režima usmjerenih na okončanje rata predložio zajedničko vodstvo u Iranu. Trump je u ponedjeljak tvrdio da bi SAD „zajednički kontrolirale” Hormuški tjesnac i postavile neimenovanog, ali „vrlo uglednog” iranskog vođu koji bi bio naklonjeniji američkim interesima, piše Telegraph.

Nakon što se povukao s ultimatuma da uništi Iranske energetske objekte, predsjednik je rekao da je mirni dogovor vjerojatan, ali da bi, ako pregovori propadnu, SAD „samo nastavile bombardirati do iznemoglosti”. „Možda zajedničko vodstvo,” rekao je kad ga je novinar upitao o upravljanju zemljom. „Pogledajte Venezuelu, kako to dobro funkcionira.

Pokretanje videa... 02:24 Hormuški tjesnac | Video: 24sata/Reuters

„Tako smo uspješni u Venezueli s naftom i s odnosom između izabranog predsjednika i nas, i možda nađemo nekoga takvog u Iranu.” U subotu je Trump odredio 48‐satni rok Teheranu da ponovno otvori Hormuški tjesnac, ključnu plovidbenu rutu za transport nafte koja je blokirana od početka rata. Ako se ne bi otvorio, upozorio je, „uništit će” iranske elektrane. Kao odgovor, Iran je izdao popis ciljeva za moguću odmazdu u susjednim zaljevskim državama, uključujući nuklearnu elektranu u UAE.

U ponedjeljak je predsjednik rekao da privremeno obustavlja svoje udare na pet dana dok traju mirovni razgovori, što je potaknulo FTSE 100 da se okrene prema rastu, a cijene nafte Brent da padnu i do 14 posto, na 96 dolara po barelu.

Međutim, Mohammad Bagher Qalibaf, predsjednik iranskog parlamenta, odbacio je da pregovori uopće traju i optužio Trumpa za širenje „lažnih vijesti... korištenih za manipulaciju financijskim i naftnim tržištima”.

Trump i ajatolah

Ako bi se postiglo primirje, Trump je kasnije novinarima rekao da bi se Hormuški tjesnac odmah ponovno otvorio.

Bio bi „zajednički kontroliran” od strane „mene i ajatolaha... tko god bio sljedeći ajatolah”, rekao je.

Dodao je da bi u Iranu došlo do „vrlo ozbiljnog oblika promjene režima”, prije nego što je tvrdio da se to već dogodilo jer „su svi iz režima pobijeni”.

Nije bilo jasno sugerira li Trump da bi osobno sudjelovao u upravljanju Teheranom, tko bi mogao biti novi iranski vođa i koju bi ulogu, ako ikakvu, imale zaljevske države nakon rata. Trenutačni vrhovni vođa Irana je Mojtaba Hamenei, kojeg se smatra tvrdolinijaškim konzervativcem.

Trump je rekao da SAD ne pregovara s Hameneijem, za kojeg je sugerirao da možda nije živ, već s neimenovanim „čovjekom kojeg smatram najuglednijim”.

Sugerirajući da bi SAD nastojale postaviti vođu naklonjenijeg američkim interesima, dodao je: „Možda će jedan od njih biti upravo ono što tražimo.”

S američke strane, mirovni pregovori vode Steve Witkoff, izaslanik za Bliski istok, i Jared Kushner, zet predsjednika.

Oni su u veljači pregovarala s Iranom o ograničavanju njegovih nuklearnih i balističkih projektila. Kada su ti pregovori zapeli, Trump je 28. veljače, prvog dana rata, počeo bombardirati Teheran, a rat je sada u četvrtom tjednu.