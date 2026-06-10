Izraelac kojeg traži Hag: Trebali smo uzeti iranski uranij. Nismo iskoristili priliku koju smo imali

Izrael je trebao odabrati drugačiju strategiju protiv iranskog nuklearnog programa tijekom operacije "Lav koji riče", izjavio je u ponedjeljak bivši ministar obrane Yoav Gallant u intervjuu za 103FM. Gallanta traži haški sud zbog zločina u Gazi.

- Trebali smo otići i silom donijeti obogaćeni uranij u vojnoj operaciji tijekom kampanje. To bi iskorijenilo nuklearni program iz Irana - rekao je.

- Sposobnost američke vojske s izraelskom vojskom je postojala, i to je nešto što je trebalo učiniti. To je opasno i moglo bi imati svoju cijenu, ali to je rizik koji se mora preuzeti za sigurnost Države Izrael - rekao je te dodao da je Izrael ušao u nesigurnu situaciju i ne smije se fokusirati na nedostižne ciljeve niti propuštati nove strateške prilike.

Foto: Naama Stern

- Ako umjesto toga uložite trud u fantastični plan promjene režima na načine koji nemaju šanse, uzalud trošite jedini metak koji imate u spremniku. Ugrožavate vojnike i dovodite Državu Izrael u stvarnost u kojoj se na nju ispaljuju rakete, a sve kako biste postigli strateški cilj. Ako ga niste postigli, niste učinili ništa - smatra bivši ministar obrane.

Gallant je opisao ono što je nazvao ozbiljnom erozijom izraelskog odvraćanja, prihvaćanjem agresivne vatre, ugrožavanjem civila i gubitkom kontrole nad opsegom odgovora.

Foto: Naama Stern

'Došli smo u situaciju u kojoj trpimo sporadične raketne napade s projektilima od 400 kilograma koji mogu ubiti desetke civila, a odgovaramo slabom reakcijom. To je nemoguće. Bili smo u situaciji, koja je dogovorena tijekom mog mandata, nakon što smo uništili raketni arsenal, ubili Nasrallaha, eliminirali visoke zapovjednike postrojbi Radwan i aktivirali pagere, u kojoj smo mogli udariti bilo gdje u Libanonu. Hezbollah je bio na konopcima', rekao je.

'Iz te situacije, u kojoj smo mogli udariti u bilo kojem trenutku s potpunom slobodom djelovanja, došli smo u situaciju u kojoj je zabranjeno udarati', nastavio je. 'Zapravo smo urušili koncept jednadžbe. Oni napadaju, a mi odgovaramo. Kada 28. veljače udarite na cijelo iransko vodstvo, minutu kasnije morate napasti sve što postoji u Libanonu. Ako to ne učinite, pozivate na rat na dvije fronte.'"