Obavijesti

News

Komentari 0
BIVŠI MINISTAR OBRANE

Izraelac kojeg traži Hag: Trebali smo uzeti iranski uranij. Nismo iskoristili priliku koju smo imali

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
Izraelac kojeg traži Hag: Trebali smo uzeti iranski uranij. Nismo iskoristili priliku koju smo imali
3
Foto: Miro Maman

Došli smo u situaciju u kojoj trpimo sporadične raketne napade s projektilima od 400 kilograma koji mogu ubiti desetke civila, a odgovaramo slabom reakcijom, rekao je Yoav Gallant

Izrael je trebao odabrati drugačiju strategiju protiv iranskog nuklearnog programa tijekom operacije "Lav koji riče", izjavio je u ponedjeljak bivši ministar obrane Yoav Gallant u intervjuu za 103FM. Gallanta traži haški sud zbog zločina u Gazi.

 -  Trebali smo otići i silom donijeti obogaćeni uranij u vojnoj operaciji tijekom kampanje. To bi iskorijenilo nuklearni program iz Irana - rekao je.

IZBORI U IZRAELU Netanyahu ide po novi mandat: Najavio kandidaturu za reizbor
Netanyahu ide po novi mandat: Najavio kandidaturu za reizbor

- Sposobnost američke vojske s izraelskom vojskom je postojala, i to je nešto što je trebalo učiniti. To je opasno i moglo bi imati svoju cijenu, ali to je rizik koji se mora preuzeti za sigurnost Države Izrael - rekao je te dodao da je Izrael ušao u nesigurnu situaciju i ne smije se fokusirati na nedostižne ciljeve niti propuštati nove strateške prilike.

Israeli settlers stand next to part of a missile protruding from the ground, following strikes from Iran, in the central Israeli-occupied West Bank
Foto: Naama Stern

 - Ako umjesto toga uložite trud u fantastični plan promjene režima na načine koji nemaju šanse, uzalud trošite jedini metak koji imate u spremniku.  Ugrožavate vojnike i dovodite Državu Izrael u stvarnost u kojoj se na nju ispaljuju rakete, a sve kako biste postigli strateški cilj. Ako ga niste postigli, niste učinili ništa - smatra bivši ministar obrane.

Gallant je opisao ono što je nazvao ozbiljnom erozijom izraelskog odvraćanja, prihvaćanjem agresivne vatre, ugrožavanjem civila i gubitkom kontrole nad opsegom odgovora.

An Israeli settler stands next to part of a missile protruding from the ground, following strikes from Iran, in the central Israeli-occupied West Bank
Foto: Naama Stern

'Došli smo u situaciju u kojoj trpimo sporadične raketne napade s projektilima od 400 kilograma koji mogu ubiti desetke civila, a odgovaramo slabom reakcijom. To je nemoguće. Bili smo u situaciji, koja je dogovorena tijekom mog mandata, nakon što smo uništili raketni arsenal, ubili Nasrallaha, eliminirali visoke zapovjednike postrojbi Radwan i aktivirali pagere, u kojoj smo mogli udariti bilo gdje u Libanonu. Hezbollah je bio na konopcima', rekao je.

'Iz te situacije, u kojoj smo mogli udariti u bilo kojem trenutku s potpunom slobodom djelovanja, došli smo u situaciju u kojoj je zabranjeno udarati', nastavio je. 'Zapravo smo urušili koncept jednadžbe. Oni napadaju, a mi odgovaramo. Kada 28. veljače udarite na cijelo iransko vodstvo, minutu kasnije morate napasti sve što postoji u Libanonu. Ako to ne učinite, pozivate na rat na dvije fronte.'"

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Antun: 'Doktore, samo me zakrpajte da izdržim i pogledam naše 'vatrene' na svjetskom!'
JAKO SRCE ZA 'VATRENE'

Antun: 'Doktore, samo me zakrpajte da izdržim i pogledam naše 'vatrene' na svjetskom!'

Umirovljeni 79-godišnji diplomat Antun Babić doživio je četvrti infarkt i prije operacije imao samo jednu u želju - da poživi do kraja nogometnog prvenstva i vatreno navija za Vatrene
Općina glasa hoće li sami sebe ukinuti i pripojiti se susjednim gradovima: 'Hoćemo na more'
RASKOL U DALMACIJI

Općina glasa hoće li sami sebe ukinuti i pripojiti se susjednim gradovima: 'Hoćemo na more'

Općina Polača teško je financijski samoodrživa, kao i niz drugih općina. Zbog toga se razmatra pripajanje susjednim gradovima. Mještani žele Biograd na Moru, a Benkovac poručuje: 'Nema šanse'
Avion kružio iznad Osijeka: 'Radnik nije došao na posao...'
bizarna situacija

Avion kružio iznad Osijeka: 'Radnik nije došao na posao...'

Preliminarnom internom provjerom utvrđeno je da je uzrok događaja bio individualni propust radnika, odnosno njegov nepravovremeni dolazak u smjenu, potvrdili su iz Hrvatske kontrole zračne plovidbe

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026