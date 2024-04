Izraelka hrvatskih korijena za 24sata: 'Otkad znam za sebe govore o nuklearnoj prijetnji'

Iran je u noći sa subote na nedjelju napao Izrael na kojeg je lansirao oko 170 bespilotnih letjelica, više od 30 krstarećih projektila i više od 120 balističkih projektila, kako su objavile Izraelske obrambene snage (IDF). Navode i kako je oboreno 99% projektila, dodajući da je samo mali broj njih stigao do Izraela.

Kako doznajemo iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova, u napadu Irana na Izrael niti jedan hrvatski državljanin nije zatražio pomoć.

Izraelka hrvatskih korijena za 24sata: 'Probudile su nas sirene'

Veleposlanica RH u Izraelu Vesela Mrđen Korać za 24sata je kratko rekla da se u njihovu ambasadu nakon napada Irana javilo dvoje hrvatskih državljana, no da nisu zatražili pomoć već su samo ostavili svoje podatke kako bi ih imali u evidenciji.

Iz MVEP-a su nam pa dodali kako je veleposlanstvo RH u Tel Avivu od samog početka sukoba u stalnom kontaktu sa svim hrvatskim državljanima u Izraelu.

24sata razgovarala su s Izraelkom hrvatskih korijena Nathalie Andrijasevic iz Tel Aviva koja ima važan zadatak - sačuvati vrijedne umjetnine u Muzeju umjetnosti od učestalog raketiranja.

'Bila sam u Beer Shevi kod roditelja'

Iako živi u Tel Avivu, tijekom napada Irana na Izrael zatekla se u Beer Shevi.

- Vikend sam provela u stanu svojih roditelja u Beer Shevi i zvona za uzbunu su nas probudili oko 1:50 ujutro pa smo ostatak noći ostali u sigurnoj sobi, našem skloništu. Nisam se toliko bojala jer sam znala da će naša vojska presresti projektile i sigurna soba je napravljena baš za takve situacije. Ako bude napad nuklearnim oružjem, to je onda druga stvar - rekla je Nathalie za 24sata.

Pitamo je boji li se da bi Iran mogao napasti nuklearnim oružjem.

- Otkad znam za sebe govori se o takvoj prijetnji. Nisam sigurna da će sada doći do toga, ali tko zna - rekla nam je.

U noći napada IDF je objavio priopćenje u kojemu je najavio da od nedjelje neće biti obrazovnih aktivnosti. Također, zabranjeno je okupljanje više od 1.000 ljudi.

- Od vas se traži da se i dalje budno pridržavate smjernica, one se mogu promijeniti na temelju procjene situacije. Do sada je vaše ponašanje i pridržavanje smjernica bilo izuzetno, samo tako nastavite - ono spašava živote - objavio je IDF.

Foto: Reuters - ILUSTRACIJA

Nathalie nam je rekla da je od nedjelje na snazi zabrana.

- Već je od sad na snazi zabrana da nema škola jer naš tjedan počinje u nedjelju. No ionako sad nema nastave jer su školski praznici sve do svibnja, tako da promjena nema, međutim sad su zabranjene ostale obrazovne aktivnosti i danas ne rade ni vrtići. Ove upute vrijede do ponedjeljka navečer i mogle bi se produžiti - istaknula je Nathalie Andrijasevic za 24sata.

Što se tiče napada Irana, Izraelu su pomogle i Sjedinjene države. Američki dužnosnici kažu da su brodovi američke mornarice i vojni zrakoplovi oborili više od 70 dronova i tri balističke rakete.

- Američka mornarica je oborila najmanje tri balističke rakete koristeći obrambeni sustav Aegis koji se nalazi na dva razarača u istočnom Sredozemlju - rekli su dužnosnici iz Pentagona za CNN.

Izraelski pomagači: SAD, Velika Britanija, Francuska

Biden je izjavio da su SAD bile dobro pripremljene i da su pomogle Izraelu pri obrani od iranskog napada.

- Kako bi pomogla u obrani Izraela, američka vojska je prošlog tjedna u regiju premjestila zrakoplove i razarače - kazao je američki predsjednik.

Velika Britanija je također rekla da je spremna intervenirati sa zrakoplovima Kraljevskog ratnog zrakoplovstva.

- Premjestili smo nekoliko dodatnih mlažnjaka Kraljevskog ratnog zrakoplovstva i tankera za dopunu gorivom u zraku u regiju. To će ojačati operaciju Shader, koja je postojeća operacija Ujedinjenog Kraljevstva protiv Daesha u Iraku i Siriji. Osim toga, ovi britanski zrakoplovi će prema potrebi presresti sve napade iz zraka u dometu naših postojećih misija - stoji u priopćenju britanskog Ministarstva obrane.

Glasnogovornik IDF-a admiral Daniel Hagari objavio je da su imali i pomoć Francuske.

- Blisko surađujemo s SAD-om, Velikom Britanijom i Francuskom. Oduvijek imamo blisku suradnju, no večeras je ona bila posebna - rekao je glasnogovornik.

Za Izrael se smatra da ima najbolju protuzračnu obranu na svijetu. Na samom vrhu su proturaketni sustavi Arrow 2 i Arrow 3, namijenjeni obaranju balističkih projektila velikog dometa.

- Arrow 2 bojevim glavama uništava nadolazeće balističke projektile u njihovoj završnoj fazi - dok stižu prema cilju. Arrow 2 ima domet od 90 kilometara. Arrow 3 presreće projektile u svemiru prije nego što ponovno uđu u atmosferu.

Nakon sustava Arrow slijedi sustav David's Sling kojim se obaraju balistički projektili srednjeg dometa, krstareći projektili i velike bespilotne letjelice. Za obranu od raketa malog i vrlo malog dometa Izrael se oslanja na raketni sustav Iron Dome. Bitnica sustava Iron Dome sastoji se od radara za otkrivanje i praćenje ciljeva, zapovjednog mjesta i lansera. Krajnji domet motrenja radara je 256 nautičkih milja (474 km) za ciljeve kao što su borbeni avioni. Izrael također ima vrhunske borbene zrakoplove, uključujući F-35I, "nevidljive" zrakoplove koje je ranije koristio za obaranje bespilotnih letjelica i krstarećih projektila.

Balistički projektili koji su stigli do Izraela pali su na zračnu bazu Netavim u južnom Izraelu - rekao je Hagari navodeći da su uzrokovali samo manju strukturnu štetu.

Bošnjak: Iran ne raspolaže s nuklearnim oružjem, no u stadiju je proizvodnje

24sata razgovarala su s veleposlanikom Hrvatske u Egiptu Tomislavom Bošnjakom, koji nam je rekao da vlada visoka razina neizvjesnosti na području Bliskog istoka te da svaki nastavak operacija koje traju sužava neke druge mogućnosti.

- Vjerodostojnost obiju strana (op.a. Izraela i Hamasa) je sve manja. Mi smo u regiji umreženi, imamo sve obavijesti, susjedna smo zemlja i većinu zemalja u regiji ustvari pratim ja počevši od Sirije, Palestine, Jordana, Egipta, UAE, Jemena i Omana, to sve mi pokrivamo. Ova zbivanja su zaista nešto što izaziva našu veliku pozornost i pratimo što se tamo događa. Nemamo informacija da je itko od Hrvata ugrožen na područjima vojnih operacija - rekao je za 24sata veleposlanik Bošnjak.

Napad Irana uslijedio je, dodaje kao odmazda na izraelsku vojnu operaciju na području Libanona i Sirije gdje su pogodili i prostore iranskog predstavništva, u kojemu je sedmero visokih časnika smrtno stradalo.

- Iduća stvar se očekuje da će Izraelci kako su najavili, odgovoriti na napad Irana još jačom mjerom. Iako to sve upućuje na veliku opasnost od eskalacije sukoba, treba uzeti u obzir cijelu regiju, a posebno činjenicu da Iran nema izravnih saveznika. Egipat i Jordan su bliski saveznici, kao i UAE, svi oni tvore jedno savezništvo, ali nisu saveznici Iranu - kazao je.

Isto tako je naglasio da Iran ne raspolaže s nuklearnim oružjem.

- No on je u stadiju proizvodnje nuklearnog oružja, vjerojatnost da bi posegnuo za tim sredstvom je u ovom vrijeme skoro nepostojeća. Iran ima nuklearne elektrane u Perzijskom zaljevu, to koriste za razvoj električne energije u mirnodopske svrhe, a imaju i središte za vojna istraživanja. Ne vjerujem da će doći do eskalacije sukoba na ostale zemlje, no teško je isključiti mogućnost da neće doći do pomaka u nekim savezništva. Prema ovoj situaciji treba ostati otvorena uma, trenutno su svi inertni i pitanje je kad će se pokrenuti - istaknuo je Bošnjak.