Izraelska vojska jača napade na Rafah, ubijeno je 17 Palestinaca u kampu: 'Dosta je naše krvi!'

Najmanje 17 Palestinaca u dvama izbjegličkim kampovima u Pojasu Gaze poginulo je u utorak u izraelskim zračnim napadima, a izraelski su tenkovi prodrli dublje u grad Rafah na jugu priobalne enklave, rekli su stanovnici i bolničari. Stanovnici su rekli da je došlo do teške paljbe tenkova i zrakoplova u nekoliko područja Rafaha, gdje se više od milijun ljudi sklonilo prije svibnja. Većina stanovništva je pobjegla prema sjeveru otkako su izraelske snage počele napadati grad.

- Rafah se bombardira bez ikakve intervencije svijeta, okupacija (Izrael) slobodno postupa ovdje - rekao je građanin Rafaha i otac šestero djece za Reuters preko aplikacije za chat.

Izraelski tenkovi djeluju u zapadnim područjima Rafaha, Tel al-Sultanu, al-Izbi i Zurubu, te u području Šabura u središtu grada. Također su nastavili okupirati istočne četvrti i predgrađa kao i granicu s Egiptom i ključan granični prijelaz Rafah.

- Izraelske snage su u većini područja, postoji i težak otpor ..., no okupacija nije etička i uništavaju grad i izbjeglički kamp - rekao je stanovnik.

Funeral of Palestinians killed in Israeli strikes due to a military operation in Rafah, in Khan Younis | Foto: Hatem Khaled

Palestinski zdravstveni dužnosnici su rekli da je muškarac ujutro ubijen izraelskom paljbom na istočnoj strani Rafaha. Bolničari su kazali i da vjeruju da su i mnogi drugi ubijeni u proteklim danima i tjednima, no da spasilačke ekipe ne mogu doprijeti do njih. Izraelska vojska je rekla da nastavlja "preciznu, obavještajnu aktivnost" u Rafahu, pri čemu je ubila mnoge palestinske militante tijekom proteklog dana u bliskoj borbi te je zaplijenila naoružanje. Zrakoplovstvo je prethodnog dana pogodilo desetke ciljeva diljem Pojasa Gaze, dodala je vojska.

U središtu Pojasa Gaze, 17 Palestinaca je poginulo u dvama zasebnim izraelskim zračnima napadima na dvije kuće u Al-Nuseiratu i Al-Bureiju, dvama izbjegličkim kampovima u kojima stanuju obitelji i potomci ljudi koji su pobjegli u Gazu tijekom rata 1948. u vrijeme stvaranja države Izrael, rekli su bolničari.

- Svakog dodatnog sata odgode, Izrael ubije više ljudi, želimo primirje sada - rekao je 45-godišnji Khalil, raseljeni učitelj iz Gaze, koji sada sa svojom obitelji živi u gradu Deri Al-Balah u središtu Pojasa Gaze.

Palestinians flee Rafah due to an Israeli military operation | Foto: Hatem Khaled

- Dosta je naše krvi, kažem Izraelu, Americi i našim vođama. Rat mora prestati - rekao je za Reuters preko aplikacije za chat.

Priopćenje izraelske vojske nije izravno komentiralo 17 poginulih Palestinaca, no reklo je da nastavlja djelovati protiv militantnih skupina na područjima u središtu Gaze. Izraelski ratni zrakoplov je ubio zapovjednika snajperske ćelije Islamskog džihada, a vojnici su također "eliminirali" ćeliju militanata, stoji u priopćenju.

Oružana krila Hamasa i Islamskog džihada su rekla da su se borci sukobili s izraelskim snagama u ratnim zonama protuoklopnim raketama i minobacačkim granatama te da su u nekim područjima detonirali unaprijed postavljene eksplozive protiv izraelskih jedinica. Izraelska kopnena i zračna kampanja je prouzročena upadom Hamasovih militanata na jug Izraela 7. listopada, pri čemu je poginulo oko 1200 ljudi i oteto 250, prema izraelskim brojkama.

Ofenziva je razrušila Gazu, a poginulo je više od 37.400 osoba, prema zdravstvenim vlastima u enklavi, a većina stanovništva je ostala bez krova nad glavom. Od jednotjednog prekida vatre u studenom, propali su mnogobrojni pokušaji da se postigne primirje, pri čemu Hamas inzistira na trajnom okončanju rata i potpunom povlačenju Izraela iz Gaze. Netanyahu odbija završiti rat prije nego što Hamas bude uništen, a taoci oslobođeni.