Izraelski veleposlanik otpratio prvi direktan let za Tel Aviv

Ovo je prvi let za Izrael ove godine i time je otvorena turistička sezona. Nadam se da će se povećati broj Hrvata koji posjećuju Izrael i broj Izraelaca koji dolaze u Hrvatsku. Ovaj izravan let nam je itekako važan jer što više ljudi posjećuju jedni druge to je bolja regulacija, prijateljstvo je snažnije i posao se može obavljati kako treba, rekao je veleposlanik Izraela u hrvatskoj Ilan Mor koji je danas otpratio prvi direktan let iz Zagreba za Tel Aviv ove godine.

Avion je krenuo u 19.20 sati sa zračne luke Franjo Tuđman, a na njemu je bilo i 60 hrvatskih agronoma iz Hrvatskog zadružnog saveza koji će u idućih tjedan dana obići brojne kibuce, farme i različite institucije koje se bave poljoprivredom i na taj način učiti od svojih kolega iz Izraela. Osim što će ih u Tel Avivu upoznati sa svojim projektom o medicinskom kanabisu, agronomi će obići razne voćnjake i učiti o njihovom sistemu navodnjavanja. Osim toga imati će detaljan obilazak Jeruzalema i mrtvog mora te posjet raznim turističkim atrakcijama.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Kada posjećujete jedni druge onda se bolje upoznajete i manje se bojite jedni drugih, a ako se manje bojite jedni drugih onda sav taj strah, teorije zavjere, razne ideje koje ste čuli o religijama, nacionalnostima, kulturama nestaju. To je najbolji način da se pobijedi antisemitizam i razne predrasude. Što više ljudi posjeti Izrael to će vise shvatiti da je Izrael jedno prekrasno mjesto za posjetiti, a što više njih dođe u Hrvatsku vidjet će da Hrvatska nije samo velika plaža, more i sunce. Hrvatska je zemlja čiji ljudi vole Izrael i žele upoznati Izrael. Nadam se da će ova sezona biti najbolja što se tiče broja posjetioca - izjavio je veleposlanik Mor. Dodao je kako ono što nama nedostaje za bolje odnose između Izraela i Hrvatske nije samo direktan let nego i redovni letovi. Trenutno je u pregovorima s našim političarima i vjeruje kako hrvatski veleposlanik u Tel Avivu jednako tako treba vršiti pritisak na Izraelske političare kako bi redovni letovi postali stvarnost.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Redovni letovi ne bi pomogli samo turizmu nego i ekonomiji. Siguran sam da bi jednom poslovnom čovjeku puno olakšali kada bi početkom tjedna mogao doći u Izrael da obavi sav posao koji treba i već da se u četvrtak može vratiti - rekao je veleposlanik. Što se tiče kulturoloških razlika, veleposlanik Mor, kaže da ih nema između naše dvije zemlje.

- Postoji razlika u mentalitetu i povijesti ali što se tiče svega ostalog jako smo slični. Izraelci i hrvati vole svoju kulturu, svoju tradiciju, ponosni su na svoju zemlju, patrioti - zaključio je veleposlanik.

Tema: Hrvatska