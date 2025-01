Izraelski ministar sigurnosti i ekstremni desničar pohvalio se da je minirao pregovore

Itamar Ben Gvir objavio je video na svom X profilu u kojem se hvali da je minirao pregovore s Hamasom oko taoca i prijeti da će srušiti koaliciju s Netanyahuom ako dođe do prekida vatre i primirja s Hamasom, piše The Times of Israel.

Ministar nacionalne sigurnosti pozvao je ministra financija Smotriča da mu se pridruži u rušenju koalicije ako dođe do dogovora s terorističkim Hamasom.

- U posljednjih godinu dana smo zahvaljujući političkoj moći spriječili postizanje dogovora - napisao je na X-u. Izgleda da je Netanyahu predvidio probleme s krajnjom desnicom u svojoj koaliciji jer je nedavno doveo stranku Nova nada koju predvodi Gideon

Sa'ar.

- Nedavno su u koaliciju ušle strane koje podržavaju dogovor i više nemamo ravnotežu - komentirao je dolazak Nove nade, Ben Gvir.

Iako je razumljivo zašto Izrael želi u uništiti Hamas kojeg Zapad smatra terorističkom grupom, a čak je i Rusija proglasila napad 7. listopada terorizmom, sve više Izraelaca želi prekid vatre i povratak taoca.

- Zbog njega nema više Carmel - rekao je rođak Carmel Gat koju su ubili pripadnici taoca. Opozicija je jedva dočekala ovakvo priznanje i sada koristi nezadovoljstvo javnosti oko odbijanja pregovora.

- Godinu dana tvrdim da su odbili pregovore zbog političkih bodova. Svi su mi govorili kako to možeš reći, to je nezamislivo - napisao je na X-u opozicijski vođa Yair Lapid.

Tko je Ben Gvir?

Ekstremni desničar i odvjetnik, rođen je 1976. Vođa je 'Otzma Yehudita', kahanističke i antiarapske stranke koja je osvojila šest mjesta na parlamentarnim izborima u Izraelu 2022. Služi kao ministar nacionalne sigurnosti od 2022.

Živi u Zapadnoj obali koja bi u budućnosti trebala biti dio palestinske države. Ima dugu povijest antiarapskog aktivizma koja je dovela do desetaka optužnica i najmanje osam osuda za zločine uključujući poticanje na rasizam, posjedovanje propagande i potporu terorističkoj organizaciji 'Kach'.

Kao odvjetnik često brani Izraelce optužene za židovski terorizam.