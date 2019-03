Izrešetali Calija, šefa mafijaške obitelji Gambino u New Yorku

Frank Cali, navodni boss mafijaške obitelji Gambino čije su ga veze s mafijom na Siciliji učinile moćnom figurom i u New Yorku i Italiji, ubijen je ispred svog doma na Staten Islandu u srijedu navečer. Oko devet navečer 53-godišnji Cali bio je ispred svoje kuće od crvene cigle u kvartu Todt Hill, kada mu je prišao plavi kamionet.

"Franky boy", kako su ga zvali, šest je puta upucan u prsa, a onda i pregažen kamionom. Ubojice su odjurili u kamionetu. U izjavi za The Washington Post policija kaže kako je reagirala na 911 poziv u kojem se spominjala pucnjava, a adresa koju su dobili bila je Calijeva adresa.

Kada su stigli pronašli su muškarca koji je imao višestruko mnogo rana od vatrenog oružja. Došla je i hitna pomoć, a proglašen je mrtvim u bolnici. Policija je rekla kako nikoga još nisu uhitili te kako istraga traje. Glasnogovornik za NYPD rekao je kako je policija u procesu dobivanja i pregledavanja snimljenog materijala iz svih cestovnih kamera, prenosi Express.

Svi koji su izašli iz svojih kuća bili su panični, plakali su i rekli kako ih je jako strah. Iako je riječ o tihom kvartu poznat je po svojoj mafijaškoj povijesti.

- Bilo je šest pucnjeva, pa onda još tri. On je bio na podu, ležao je na leđima, glavom kraj svog automobila - kaže jedan svjedok. Susjed je rekao za New York Times kako je čuo seriju pucnjeva iz, on smatra, jednog pištolja.

- Samo sam čuo bum-bum-bum - rekao je. Calijev uspon unutar obitelji Gambino, jednom smatrane najjačom kriminalnom organizacijom u SAD-u, došao je nakon što su tadašnji vođe poslani u zatvor u akcijama "čišćenja" koje je vodio tužitelj Rudolph W. Giuliani, sada odvjetnik predsjednika Trumpa.

On je optužnicu protiv pet lidera pet mafijaških obitelji iz 1986. uspješno iskoristio godinama kasnije kada je postao gradonačelnik New Yorka. Kao vođa Gambino je bio povučeniji od karizmatičnog Gottija, još jednog Gambino bossa, i opisivan je kao "tihi old school boss". Calijeva je obitelj povezana s Inzerillo kriminalnom obitelji u Palermu, Siciliji.

- Cali je i u Italiji čovjek od utjecaja - rekao je tužitelj John Lipton tijekom saslušanja 2008. godine.

Lipton je tada citirao jedan od prisluškivanih razgovora jednog talijanskog mafijaša, koji je Calija nazvao "našim prijateljem".

- On je tamo sve - rekao je, navodno, mafijaš o statusu Calija u New Yorku. To su prepoznale i federalne vlasti koje su pokušale zaustaviti njegov uspon. Optužen je samo jednom, i to je priznao krivnju. Bilo je to 2008. i vezano uz iznudu novca i neke građevinske poslove. Proveo je 16 mjeseci u zatvoru. Kada je izašao van zabranjeno mu je da bude u kontaktu sa svojim stricem Johnom Gambinom (on je umro u 78. godini 2017. od prirodnih uzroka). Godine 2015. Cali je postao glava obitelji, naslijedivši Domenica Cefalua. Htio je dodatno ujediniti i očvrsnuti obitelj, a koncentrirao se na dilanje heroina. Njegovo je ubojstvo koincidiralo na isti dan kada je šef obitelji Bonanno, Joseph Cammarano Jr., i njegov savjetnik John Zancocchio, oslobođeni optužbi za reket i iznudu.