'Izrešetali su zaštitara rafalom i bojala sam se da će umrijeti'

Dva djelatnika zaštitarske tvrtke Aleph Tau iz Slavonskog Broda teško su ozlijeđeni u oružanoj pljački u ponedjeljak oko 15 sati na cesti između dvaju malih sela Hrastin i Koprivna, nedaleko Osijeka.

Prema neslužbenim informacijama dvojicu zaštitara, mladića od oko 23 godine i muškarca od oko 40-ak, napala su dvojica muškaraca odjevena u maskirne odore i naoružani kalašnjikovima.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Iskočili iz obližnje šume koja u tom dijelu opasava cestu sa svih strana i odmah počeli rafalno pucati po zaštitarskom vozilu koje je potom stalo na cesti. Radi se o običnom malom 'Caddyju' koji je imao znakovlje Aleph Tau i registarske oznake Slavonskog Broda, dakle nije bilo niti blindirano niti posebno zaštićeno od oružanog napada.

Upravo ta zaštitarska tvrtka gotovo svakoga dana vozi spomenutom cestom i cijelim tim krajem jer svakodnevno obilaze Boso i NTL trgovine sakupljajući dnevni utržak kojega voze u banku na polog.

Ispaljenim rafalima napadači su uspjeli pogoditi u noge oba zaštitara. Posebno je teško ranjen mladić kojemu su od rafala razmrskane obje noge, dok je stariji dobio strijelne rane u jednu nogu.

Foto: Danijela Mikola/24sata Policajci češljaju cijelo područje gdje je opljačkan Caddy sa zaštitarom

- Suprug i ja smo baš izlazili iz kuće u Koprivni, gdje povremeno dođemo na vikend jer ne živimo više tamo, kada smo začuli rafale iz obližnje šumice. Jasno su se čuli pa je suprug rekao 'tko to puca iz rafalne puške?'. Sjeli smo u auto i krenuli prema Osijeku i već nakon 800 metara naletjeli smo na caddy koji je stajao malo sa strane ceste, a pored njega dva muškarca. Jedan je imao posve krvave noge, sjedio je na tlu, a drugi je bio u očitom šoku. I ja i suprug smo doživjeli šok vidjevši to. Stali smo ga im pomognemo a taj stariji nas je zamolio da ih odvezemo u bolnicu. Rekao je da su zaštitari, da su napadnuti i da su im dvojica maskiranih pucali po autu i po njima, uzeli sav novac koji su imali i mobitele i sve. Rekli su da se sve odigralo jako brzo, da nisu stigli ni svoje pištolje izvaditi i stvarno su im još stajali za pasom. Ovaj teško ranjeni je bio baš loše, mislila sam da će umrijeti, bio je blijed kao krpa. Zamotali smo mu noge u neku deku jer je to sve visilo sa njih i unijeli ga u auto, i ovaj drugi je sjeo pored, pa smo jurili kao ludi do Osijeka. Iz auta sam nazvala policiju i hitnu - govori još uvijek šokirana Marica Sučić iz Osijeka koja je sa suprugom Ivanom zasigurno spasila život mladom zaštitaru.

Dodaje kako su joj zaštitari rekli da su iz Slavonskog Broda.

Foto: Danijela Mikola/24sata

- Znači sigurna sam da, kada smo ih mi našli tamo ranjene, da su ti napadači još uvijek bili negdje u blizini sa ukradenim novcem jer prošlo je 4-5 minuta otkako smo čuli rafale i došli na mjesto događaja. Grozim se svega sada. Mogli smo ih i presresti na cesti -dodaje Marica koja je uvjerena kako se radi o planiranoj 'sačekuši' nekoga tko je jako dobro znao kada se vozilo zaštitarske tvrtke Aleph Tau kreće tom prometno dosta napuštenom rutom sakupljajući novac po trgovinama.

U obližnjoj Koprivni nema trgovine. Prva sljedeća NTL-ova je u Šodolovcima gdje mlada trgovkinja kaže kako je u ponedjeljak njihova trgovina počela raditi tek u 15.30. Prije toga su imali inventuru.

Foto: Danijela Mikola/24sata Policajci pregledavaju video snimke iz dućana čiji su utržak prenosili zaštitari

Inače, svakoga dana po utržak dolaze upravo zaštitari iz Alepha. Djelatnici policije, tijekom našeg posjeta, pregledavali su nadzornu kameru koja je postavljena unutar trgovine. Sve su snimke odnijeli ne bi li na njima pronašli potencijalne počinitelje. Također su i tijekom cijelog dana brojni policajci pretraživali svaki pedalj terena u šumi i oko ceste. Tragali su za bilo čime što su napadači možebitno ostavili iza sebe, dok su čekali vozilo zaštitara, a što bi ih dovelo do njihovih otisaka prsta ili DNK. I u samoj tvrtki Aleph Tau policija je obavljala obavijesne razgovore, a obavljeni su razgovori i sa dvojicom napadnutih zaštitara. Teško ozlijeđeni je van životne opasnosti.